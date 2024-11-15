Защита прав потребителей: итоги исследований продуктов и товаров в Алматы

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" предоставило результаты работы по обеспечению безопасности и качества товаров (продукции) на территории Алматы.

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (далее ОО "МОО по ЗПП") является поставщиком услуг по государственным закупкам, объявленным в 2024 году Министерством торговли и интеграции по государственному социальному заказу "Информационно-просветительская работа с населением по вопросам защиты прав потребителей путем оказания информационных услуг".

Цель проекта – реализация прав потребителей на получение информации о товарах, их качестве, а также об их продавцах (изготовителях) по результатам информационно-просветительской работы с населением по вопросам защиты прав потребителей.

Задача проекта – обеспечение безопасности и качества продукции (товаров), реализация которых осуществляется потребителям Казахстана путем распространения через средства массовой информации объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) не менее 15-ти единиц продукции (товаров) в каждом регионе. Исследования проводились аккредитованными на это лабораториями.

Для достижения цели и выполнения задачи по проекту поставщиком услуг проделана большая работа в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Павлодарской, Мангистауской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Абайской, Улытауской, Жетысуской областях, а также в городах Алматы, Астана и Шымкент в сотрудничестве с территориальными департаментами торговли и защиты прав потребителей.

В 20 территориальных единицах были закуплены образцы пищевой и частично непищевой продукции, включая социально значимые продовольственные товары. Отбор продукции проводился методом тайного покупателя физическими лицами.

Для полноты исследований поставщиком закуплены в каждом регионе от 15 до более чем 40 образцов продукции и переданы для их комплексного исследования в аккредитованные лаборатории для определения соответствия или несоответствия требованиям безопасности и качества этой продукции.

Продовольственные товары исследовали на определение следующих видов показателей:

Органолептика Жир Влага Соль Нитраты Маркировка Токсические элементы: кадмий, мышьяк, свинец, медь, железо, никель КМАФАнм БГКП Патогенные, в т.ч. сальмонеллы L.monocytogenes S.aureus Е.coli Дрожжи, плесени Сухие вещества Кислотность Сульфитредуцирующие клостридии ГМО ДНК

Что показали исследования

По результатам выявлено, что социально значимые продовольственные товары, в частности иностранные, соответствуют в основном заявленным характеристикам и показателям.

Однако в некоторых товарах имеются несоответствия в виде отсутствия либо предоставления неполной информации о товаре согласно статье 25 закона РК "О защите прав потребителей", нарушения требований ТР ТС по безопасности пищевых продуктов.

Так, по данным испытательных лабораторий, некоторые продукты не соответствуют ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

По результатам исследований поставщиком подготовлены публикации по каждому исследованию по выявленным несоответствиям и размещены на порталах интернет-изданий Zakon.kz и Nur.kz.

Проектом предусмотрено освещение результатов работы по обеспечению безопасности и качества товаров (продукции) на соответствующей территории области/города республиканского значения/столицы путем проведения брифингов.

Также отдельно была предоставлена информация по Алматы.

В регионе было отобрано 34 вида образцов продовольственной продукции и 9 видов непродовольственной.

Это маршмэллоу, рисовое печенье, газированный напиток, халва, печенье мюсли, масло сливочное, печенье со злаками, говядина тушеная, конина тушеная натуральная, тушенка с говядиной, каша перловая с говядиной, консервы из говядины, консервы из говядины, майонез, желе фруктовое, молоко ванильное с трубочкой, чипсы, чернослив, кокосовый сок, бисквитный тортик, холодный чай, трубочки вафельные, сыр моцарелла жирностью 45%, масло сливочное, сервелат, консервы мясные говядина, каша гречневая с говядиной, сметана жирностью 18%, студень говяжий, колбаса сервелат с говядиной, напиток кисломолочный, сосиски с говядиной.

Также: светодиодная лампа, миксер электрический, шампунь для волос, освежитель для обуви, Игрушки: набор кукла путешественница, сандалии детские для мальчиков, кепка мужская, барабан детский музыкальный, чайник электрический.

Все эти товары были переданы в аккредитованные лаборатории для исследования.

По результатам протоколов исследования были выявлены нарушения требования Технического регламента таможенного союза (ТР ТС) 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", т.е. на маркировке пищевой продукции отсутствует информация на государственном языке, а также есть товары, где отсутствует информация на русском и государственном языках, нет информации об изготовителе товара, о дате выпуска, нет единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Примеры. "Оттоги майонез", изготовленный "Ottogi Corporation" Республики Корея, купленный в Алматы на "Зеленом базаре", показал, что на упаковке нет данных на государственном языке о наименовании продукта, составе, количестве пищевой продукции, сроке годности, условиях хранения, наименовании и местонахождении изготовителя. Эта информация была только на русском языке. По закону РК "О защите прав потребителей" и Техническому регламенту Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" все данные о товаре должны быть представлены на двух языках: казахском и русском.

В лаборатории майонез от изготовителя "Ottogi Corporation" также проверили на содержание кадмия, свинца и мышьяка. Наличие токсических веществ не обнаружено.

Сыр по технологии "Моцарелла" от производителя ОсОО "Ак булак плюс" (Кыргызская Республика, город Каракол) был куплен на "Зеленом базаре" Алматы методом тайного покупателя. Исследования на остаточное количество антибиотиков, гормоны, b-адреностимуляторы, микробную трансглутаминазу на соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевых продуктов" изъянов не показали.

А вот исследования этих пищевых продуктов в части соблюдения требований маркировки обнаружили несоответствия. На продукте ни на казахском, ни на русском языках не было указано наименование, а информация о составе, количестве, условиях хранения, наименовании и местонахождении изготовителя, пищевой ценности продукта была указана только на русском языке.

Казахстанский потребитель не может прочитать информацию о товаре на государственном языке, поэтому это явное нарушение его конституционного права. Продавец или производитель обязан предоставлять всю информацию, которая касается товара, на казахском и русском языках по требованию Закона "О языках в Республике Казахстан".

"Конина тушеная натуральная" весом 325 граммов была отправлена на исследование в РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения. Продукт был произведен ОАО "КМПЗ "Дейма", Россия. В лаборатории провели комплексное исследование, которое включало в себя проверку на маркировку товара и исследование "DNAnimal Ident Pig HS-метод выделения ДНК и содержания ДНК свинины".

Согласно протоколу №969/442 по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", нарушений не обнаружено. А по протоколу исследования пищевой продукции № 969/680 в материале, являющемся производным в образце, была обнаружена ДНК свиньи. Однако эту информацию производитель утаил. Поэтому специалисты в области защиты прав потребителей отмечают – это обман потребителя.

Информация, которая была скрыта и не указана, вводит покупателя в заблуждение о потребительских свойствах или качестве товара. Между тем Законом РК "О защите прав потребителей" предусмотрено право потребителей на надлежащее качество товара. А Кодексом об административных правонарушениях РК предусмотрена ответственность за обман потребителя.

Как могла попасть свинина в тушенку, изготовленную из конины? Можно предположить, что были нарушены технология и чистота производства. К примеру, на оборудовании для разделывания мяса ранее была свинина, поэтому и была обнаружена ДНК этого животного. Это макромолекула, которую можно обнаружить только в лаборатории. Однако по факту это нарушение Закона о защите прав потребителей, согласно которому каждый потребитель имеет право на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре.

"Вкусно-молочный напиток со вкусом ванили" (Изготовитель – Республика Корея). Специалисты Центра экспертизы проверили продукт на соответствие ГОСТу 26809.1- 2014 "Молоко и молочная продукция", провели микробиологическое исследование пищевого продукта в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" (Протокол № 1240002183582408). Эти исследования нарушений не выявили.

В лаборатории также изучили маркировку продукта в соответствии с ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки". Здесь было выявлено два несоответствия. На продукции не были указаны на государственном и русском языках наименование, состав, количество, условия хранения, наименование и местонахождения изготовителя, пищевая ценность продукта. Кроме того, на продукте отсутствовал Единый знак обращения ЕАС.

Без Единого знака обращения ЕАС невозможно дать гарантию потребителям в том, что в продукте не содержится вредных веществ. Кроме того, отсутствие такого знака может свидетельствовать о том, что продукт произвели нелегально и ввезли его в страну как контрафактную продукцию. Отсутствие информации сразу на двух языках – казахском и русском – является нарушением п. 7 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей". Статья гласит, что информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредставленной.

"Желе со вкусом персика". Этот продукт приобретен в корейском магазине на рынке "Зеленый базар" Алматы. Эксперты общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" обратили внимание на отсутствие номера партии.

"Наличие номера партии на упаковке продукта является обязательным требованием к маркировке согласно статье 9 Технического регламента Таможенного союза 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности". В частности, эта информация нужна производителю, чтобы в случае бракованной партии изъять из продажи именно ее, а не всю продукцию целиком. К тому же для продуктов питания требования к содержанию маркировки более строгие", – рассказала представитель общественного объединения.

На упаковке желе входные данные о продукте – наименование продукта, состав, количество пищевой продукции, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, пищевая ценность – не указаны на государственном и русском языках. Отсутствует также дата изготовления продукта, не указан и Единый знак обращения ЕАС.

Отсутствие информации о продукте иностранного производителя на государственном языке является наиболее часто встречающимся нарушением прав потребителей Казахстана. Эксперты в области защиты прав потребителей подчеркивают, что пункт 7 статьи 25 Закона РК "О защите прав потребителей" гласит: информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредставленной:

"Так как именно казахский язык является государственным, то налицо нарушение права потребителей на получение информации о товаре и об изготовителе на казахском языке. Это влечет ответственность, которая предусмотрена действующим казахстанским законодательством".

Этот перечень можно продолжить. Но хотелось бы отметить общее несоответствие, что характерно для большинства исследованных товаров.

Не указана дата изготовления продукции. Не указан срок годности. Не указан номер партии. Не указаны условия хранения пищевой продукции. Не указаны наименование и место нахождения организации. Не указаны рекомендации и ограничения по использованию. Не указаны показатели пищевой ценности. Не указан Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов таможенного союза в случаях, предусмотренных ТР ТС. Не указана маркировка на государственном языке.

Отсутствие маркировки товаров на государственном языке становится угрозой для потребителей.

Чтобы защитить свои права и здоровье, эксперты рекомендуют следующее:

Всегда проверяйте наличие полной и достоверной маркировки на упаковке продукции. В нашей стране важно, чтобы информация была представлена на казахском и русском языках и содержала полную, достоверную и своевременную информацию о товаре.

При обнаружении нарушений не стесняйтесь и обращайтесь в соответствующие органы, чтобы сообщить о проблеме и инициировать необходимые меры в рамках законодательства Республики Казахстан.

Эти шаги помогут не только защитить права потребителей, но и обеспечить более высокий уровень безопасности и качества продукции на рынке.

В соответствии с государственной политикой по повышению качества жизни граждан и развитию отечественного производства постоянно проводится анализ образцов продуктов питания. Этот проект является частью комплексных мер, направленных на защиту потребительского рынка и создание условий для честной конкуренции.

Публикации по каждому факту выявленных несоответствий по закупленным образцам потребители могут найти, посетив сайт интернет-изданий Zakon.kz и Nur.kz и узнать много нового по исследованным товарам и по другим регионам РК, а также для пополнения своих правовых знаний.