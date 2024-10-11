Потребительская информация и безопасность продуктов: важность маркировки на казахском языке
В современном мире потребители все чаще сталкиваются с разнообразием продуктов, представленных на полках магазинов. Однако знание того, что скрывается за упаковкой, остается ключевым элементом, который помогает не только сделать осознанный выбор, но и защитить собственное здоровье и права. Отсутствие корректной и полной маркировки может стать серьезным препятствием на пути к безопасной покупке.
Обеспечение качественной и безопасной продукции на полках казахстанских магазинов – это не только задача производителей, но и ответственность каждой компании, которая хочет завоевать доверие своих клиентов. Правильная маркировка продуктов – это необходимая часть работы бизнеса, который хочет быть ориентированным на потребителя, поскольку она играет важную роль в защите прав покупателей.
Фото: Жанна Биятан
В июле 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП") методом "тайного покупателя" закупил несколько пищевых продуктов в одном из магазинов города Семей с целью дальнейшего анализа их маркировки и соответствия техническим регламентам Таможенного союза. Для проведения экспертизы были выбраны следующие продукты:
- Продукт детского питания для детей раннего возраста, продукт прикорма на зерно-молочной основе – каша сухая молочная быстрорастворимая "Гречневая" "Bebi Premium", массой 200 г.
- Шоколадные бобы Маленькие сердечки "Chocolate beans", массой 300 г.
- Бобы мелкие "MUHSIN", массой 50 г.
- Лукум ассорти, массой 1000 г.
- Негазированный вишневый напиток, объемом 330 мл.
Фото: Жанна Биятан
Согласно договору о сотрудничестве, все продукты были направлены в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" для комплексной проверки их маркировки на соответствие требованиям безопасности и законодательству Республики Казахстан.
Фото: Жанна Биятан
По данным проколов исследований, результаты экспертизы показали, что у всех перечисленных продуктов отсутствует обязательная информация на казахском языке, что является нарушением Закона РК "О языках" и Закона РК "О защите прав потребителей". Кроме того:
- у продуктов "Chocolate beans" и "MUHSIN" отсутствует информация и на русском языке (что лишает потребителей права на осведомленность), а также не указаны условия хранения и показатели пищевой ценности (что важно для сохранности продукта);
- у Лукум ассорти нет знака ЕАС, подтверждающего, что товар был проверен на соответствие требованиям технических регламентов, что усложняет определение его соответствия стандартам качества и безопасности Евразийского экономического союза;
- на упаковке негазированного вишневого напитка отсутствует символ о предназначении упаковки для контакта с пищевой продукцией, гарантирующего безопасность использования упаковки для хранения пищевых продуктов.
"Маркировка продукции – это один из важнейших инструментов для информирования потребителей. Без надлежащей маркировки на казахском языке покупатели не могут полноценно ознакомиться с составом товара, его условиями хранения и другой необходимой информацией, что может влиять на здоровье и безопасность потребителей."Эксперт-правозащитник ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова
Фото: Жанна Биятан
Алия Алибекова также добавила: "Обязанность производителей – обеспечить доступную и полную информацию для всех категорий потребителей. Несоблюдение требований маркировки может привести к непониманию со стороны покупателей и вызвать недоверие к продукции. Ведь каждый покупатель имеет право знать, что он приобретает и как это может повлиять на его здоровье."
"Когда на упаковке отсутствует информация на государственном и русском языках, потребители оказываются в затруднительном положении, ведь они лишены доступа к важным сведениям о продукте. Это касается не только его состава и условий хранения, но и других важных данных, которые могут повлиять на безопасность использования товара. Соблюдение законодательства в части маркировки — это не только обязательство перед законом, но и уважение к правам потребителей на получение необходимой информации для принятия разумных решений". Правозащитник ОО "МОО по ЗПП" Жанна Биятан
Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" призывает производителей и продавцов уделять особое внимание маркировке товаров и соблюдать установленные законом требования, что в конечном счете повышает качество обслуживания и доверие потребителей.
Фото: Жанна Биятан
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.