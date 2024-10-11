Потребительская информация и безопасность продуктов: важность маркировки на казахском языке

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") постоянно ведет мониторинг продукции, обращая внимание на соответствие товаров установленным стандартам и правилам.

В современном мире потребители все чаще сталкиваются с разнообразием продуктов, представленных на полках магазинов. Однако знание того, что скрывается за упаковкой, остается ключевым элементом, который помогает не только сделать осознанный выбор, но и защитить собственное здоровье и права. Отсутствие корректной и полной маркировки может стать серьезным препятствием на пути к безопасной покупке.

Обеспечение качественной и безопасной продукции на полках казахстанских магазинов – это не только задача производителей, но и ответственность каждой компании, которая хочет завоевать доверие своих клиентов. Правильная маркировка продуктов – это необходимая часть работы бизнеса, который хочет быть ориентированным на потребителя, поскольку она играет важную роль в защите прав покупателей.

Фото: Жанна Биятан

В июле 2024 года представитель ОО "МОО по ЗПП") методом "тайного покупателя" закупил несколько пищевых продуктов в одном из магазинов города Семей с целью дальнейшего анализа их маркировки и соответствия техническим регламентам Таможенного союза. Для проведения экспертизы были выбраны следующие продукты:

Продукт детского питания для детей раннего возраста, продукт прикорма на зерно-молочной основе – каша сухая молочная быстрорастворимая "Гречневая" "Bebi Premium", массой 200 г. Шоколадные бобы Маленькие сердечки "Chocolate beans", массой 300 г. Бобы мелкие "MUHSIN", массой 50 г. Лукум ассорти, массой 1000 г. Негазированный вишневый напиток, объемом 330 мл.

Фото: Жанна Биятан

Согласно договору о сотрудничестве, все продукты были направлены в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" для комплексной проверки их маркировки на соответствие требованиям безопасности и законодательству Республики Казахстан.

Фото: Жанна Биятан

По данным проколов исследований, результаты экспертизы показали, что у всех перечисленных продуктов отсутствует обязательная информация на казахском языке, что является нарушением Закона РК "О языках" и Закона РК "О защите прав потребителей". Кроме того:

у продуктов "Chocolate beans" и "MUHSIN" отсутствует информация и на русском языке (что лишает потребителей права на осведомленность), а также не указаны условия хранения и показатели пищевой ценности (что важно для сохранности продукта);

у Лукум ассорти нет знака ЕАС, подтверждающего, что товар был проверен на соответствие требованиям технических регламентов, что усложняет определение его соответствия стандартам качества и безопасности Евразийского экономического союза;

на упаковке негазированного вишневого напитка отсутствует символ о предназначении упаковки для контакта с пищевой продукцией, гарантирующего безопасность использования упаковки для хранения пищевых продуктов.

"Маркировка продукции – это один из важнейших инструментов для информирования потребителей. Без надлежащей маркировки на казахском языке покупатели не могут полноценно ознакомиться с составом товара, его условиями хранения и другой необходимой информацией, что может влиять на здоровье и безопасность потребителей." Эксперт-правозащитник ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова

Фото: Жанна Биятан

Алия Алибекова также добавила: "Обязанность производителей – обеспечить доступную и полную информацию для всех категорий потребителей. Несоблюдение требований маркировки может привести к непониманию со стороны покупателей и вызвать недоверие к продукции. Ведь каждый покупатель имеет право знать, что он приобретает и как это может повлиять на его здоровье."

"Когда на упаковке отсутствует информация на государственном и русском языках, потребители оказываются в затруднительном положении, ведь они лишены доступа к важным сведениям о продукте. Это касается не только его состава и условий хранения, но и других важных данных, которые могут повлиять на безопасность использования товара. Соблюдение законодательства в части маркировки — это не только обязательство перед законом, но и уважение к правам потребителей на получение необходимой информации для принятия разумных решений". Правозащитник ОО "МОО по ЗПП" Жанна Биятан

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" призывает производителей и продавцов уделять особое внимание маркировке товаров и соблюдать установленные законом требования, что в конечном счете повышает качество обслуживания и доверие потребителей.

Фото: Жанна Биятан