Роль общественных организаций в противодействии коррупции оценили в Алматы

4 декабря 2024 года, в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, в конференц-зале аппарата акима Жетысуского района города Алматы состоялась конференция на тему "Роль общественных организаций в противодействии коррупции: риски и возможности".

Организатором мероприятия выступил Общественный фонд "Парасатты ұрпақ үшін".

На конференции приняли участие более 145 приглашенных представителей государственных структур, НПО, бизнеса, гражданских активистов, комплаенс офицеры , эксперты и члены Агентства по противодействию коррупции.

Фото: акимат Жетысуского района Алматы

На конференции выступили приглашенные спикеры:

"Для эффективной борьбы с этим явлением необходимо системное изучение ее причин. Вместе с тем, необходимо повышать правовую грамотность населения и проводить профилактические работы по предупреждению коррупции", — отметил профессор КазНУ имени Аль-Фараби К. М. Бишманов, добавив, что коррупция — это вызов для всего общества.

М.П.Коломин, генеральный директор ТОО "ЮрИнфо", член общественного совета Агентства по противодействию коррупции подчеркнул, что каждый гражданин должен начать с себя.

"Критиковать государство легко, но реальная борьба начинается с личной ответственности. Только активное участие общества в антикоррупционных инициативах приведет к ощутимым изменениям", — сказал он в своей речи.

Фото: акимат Жетысуского района Алматы

"Коррупция — не просто юридическая или экономическая проблема, это глубокий социальный недуг. Мы должны работать над изменением общественных установок и формировать культуру, где коррупция будет восприниматься как недопустимое поведение", — сказала президент РОО "Союз медиаторов и юристов" Джирембаева Г. А.

На конференции также были представлены результаты социологического опроса, где директор Общественного радио "Sector X" Алпысова С. М озвучила итоги анализа по оценке уровня коррупции.

Фото: акимат Жетысуского района Алматы

"Результаты исследования показывают, что 64,4% респондентов считают уровень коррупции в Алматы высоким. Однако граждане готовы поддерживать меры по ее сокращению. Важно, чтобы эти меры были прозрачными и сопровождались активным диалогом с обществом", — отметила она.

В завершении конференции руководитель проектного офиса "Алматы-адалдық алаңы" Калимолдин М. М подчеркнул, что проект направлен на повышение прозрачности и подотчетности государственных органов.

"Мы стремимся вовлечь общественность в процесс принятия решений и создать условия, при которых коррупция станет невозможной", — сообщил он.

Фото: акимат Жетысуского района Алматы

Основные данные по итогам опроса:

64,4% респондентов оценивают уровень коррупции в Алматы как высокий или очень высокий.

44% считают, что коррупция увеличилась за последние 5 лет, тогда как только 14% отметили её снижение.

37% лично сталкивались с коррупцией, чаще всего в госуслугах (871 упоминание), здравоохранении (750) и правоохранительных органах (596).

Лишь 33% граждан готовы сообщать о фактах коррупции, остальные ссылаются на страх последствий и недоверие к органам власти.

Среди приоритетных мер борьбы с коррупцией граждане выделили:

Ужесточение наказаний (1281 голос).

Усиление контроля доходов госслужащих (858 голосов).

Повышение прозрачности процедур (706 голосов).

Конференция подтвердила необходимость усиления взаимодействия между государственными органами, НПО и гражданами в борьбе с коррупцией. Участники единогласно поддержали важность системных реформ, прозрачности и вовлеченности гражданского общества.