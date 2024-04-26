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Законодательство РК

В Алматы состоялось заседание Общественного совета по вопросам противодействия коррупции

В Алматы состоялось заседание Общественного совета по вопросам противодействия коррупции, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 17:42 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В заседании приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, председатель Агентства РК по противодействию коррупции Аскар Жумагалиев, председатель Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции Марат Башимов, общественные деятели и представители центральных и местных госорганов.
Открывая заседание, глава мегаполиса отметил, что совместного с Антикором проведен внешний анализ сферы строительства в предгорной зоне Алматы. Для устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в данной сфере, реализуется комплекс мероприятий.

С целью устранения законодательных пробелов акиматом города инициированы изменения и дополнения в Закон "Об особом статусе города Алматы". Таким образом, градостроительный контроль сможет проверять объекты на соответствие требованиям строительства в сейсмических зонах. Также градконтроль сможет привлекать к техническому сопровождению сложных объектов НИИ в сфере сейсмостойкости зданий и сооружений.
В Алматы состоялось заседание Общественного совета по вопросам противодействия коррупции, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 17:42

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В мажилисе рассматривается проект Строительного кодекса, в который включена норма по обязательному участию градостроительного контроля при приемке объектов в эксплуатацию. Внесены предложения по законодательным изменениям, наделяющим акимат города правом утверждать Правила застройки территории Алматы. В них будут установлены требования сейсмостойкости для обеспечения установленного уровня безопасности. Данные предложения поддержаны и находятся на рассмотрении в мажилисе.

Как сообщил в своем докладе заместитель акима Алматы Аскар Амрин, приняты меры по пресечению фактов неправомерного изменения проектов детальной планировки (ПДП) территорий в предгорье, предотвращению рисков при изменении целевого назначения земель, осуществлении строительства и контрольной деятельности. Системно устраняются риски при цифровизации государственных услуг и при изъятии земель для госнужд. Так, исключается техническая возможность самостоятельного изменения цифровой карты города, если не было изменения или дополнения в ПДП либо при отсутствии постановления акимата.

В завершение Ерболат Досаев подчеркнул, что совместная с Агентством РК по противодействию коррупции комплексная работа по эффективному предупреждению и устранению коррупционных предпосылок в сфере строительства будет продолжена и находится на постоянном контроле.

Глава города дал ряд поручений ответственным подразделениям акимата, добавив, что качество строительства и соблюдение требований по безопасности граждан в Алматы, особенно в предгорной зоне, являются одними из ключевых приоритетов.

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