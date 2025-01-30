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Пресс-релизы

Антикоррупционный workshop прошел в алматинской гимназии

Антикор, Алматы, школа, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 13:51 Фото: Антикоррупционная служба Алматы
29 января 2025 года в рамках республиканской акции "Тәртіпті өзіңнен баста!" ("Начни с себя!") в гимназии № 35 Алматы состоялся интерактивный workshop с участием Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие Арман Рахимов – руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы, Айнур Сабитова – заместитель председателя Комиссии по правам человека при президенте Казахстана, член Общественного совета при Агентстве РК по противодействию коррупции, модератор воркшопа – Ольга Прокопьева, директор гимназии № 35.

Спикер мероприятия Арман Рахимов в интерактивном режиме обсудил со старшеклассниками вопросы формирования антикоррупционного сознания молодежи, рассказал о работе Агентства, о последствиях коррупционных преступлений для экономики государства и благосостояния его граждан.

Айнур Сабитова рассказала учащимся гимназии о проекте "Акселератор добра", на практических примерах объяснила, какую значимую роль может играть казахстанская молодежь в формировании культуры добропорядочности.

В ходе практической работы в группах участники воркшопа проанализировали негативные последствия коррупции для государства и его граждан, разработали конкретные шаги, которые позволят уже сейчас школьникам стать активными участниками процессов формирования честного общества и культуры добропорядочности.

Подводя итоги мероприятия, Ольга Прокопьева подчеркнула, что встреча является наглядным свидетельством того, насколько руководство Антикора города Алматы придает важное значение работе с молодежью, выбирая неформальный подход к этой работе и принципы открытого и заинтересованного диалога.

Арман Рахимов обсудил с учащимися гимназии продолжение совместной работы и поблагодарил ребят за интересную встречу.

Айсулу Омарова
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