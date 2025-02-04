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Пресс-релизы

Расул Черный тигр Мирзаев сразится с Жуманом Арланом Жумабековым в Алматы

турнир в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 18:41 Фото: Nomad Fighting
8 февраля в Алматы состоится первый стадионный турнир года Nomad Fighting 12. В октагоне встретятся самые знаменитые и титуловонные бойцы кулачного спорта, а в чемпионском поединке сразятся два ярких бойца Мухамед Киборг Калмыков и Азамат Зло Бакытов.

Также на турнире состоится бой между известным казахстанским бойцом и актером Еркебуланом Токтаром и кыргызстанским спортсменом Марсель Нурланбек уулу.

В со-главном бою вечера встретятся Расул Мирзаев и Жуман Жумабеков. Эта битва обещает стать настоящим событием для любителей смешанных единоборств. Жуман давно получил признание казахстанцев и по праву считается одним из самых известных бойцов страны.

Основной кард:

  • Мухамед Калмыков vs Азамат Бакытов (титульный бой в среднем весе)
  • Жуман Жумабеков vs Расул Мирзаев (легкий вес – 70 кг)
  • Жаппарбергенов Айдос vs Нургали Алмаз (титульный бой в легчайшем весе)
  • Еркебулан Токтар vs Нурланбек уулу Марсель (легкий вес – 70 кг)
  • Нургали Улан vs Тайтолеуов Бек (бой за титул в полулегком весе)
  • Шашубай Темерулан vs Абдужаппаров Шерзод (полусредний вес – 77 кг)

Предварительный кард:

  • Абдурахманов Абдурахман vs Тажиев Санжар (легкий вес – 70 кг)
  • Бакиров Бекжан vs Смирнов Иван (тяжелый вес – 120 кг)
  • Халидов Мурад vs Девришов Руслан (тяжелый вес – 120 кг)
  • Хусаинов Ернар vs Шауменов Рустем (легчайший вес – 61 кг)
  • Аймухамбетов Куат vs Бексултан Талай уулу (легчайший вес – 61 кг).

Турнир пройдет 8 февраля в спортивном комплексе имени Балуана Шолака в городе Алматы. Смотрите прямой эфир на YouTube канале Nomad Fighting и Q Arena.

Партнерский материал.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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