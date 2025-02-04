Расул Черный тигр Мирзаев сразится с Жуманом Арланом Жумабековым в Алматы
Фото: Nomad Fighting
8 февраля в Алматы состоится первый стадионный турнир года Nomad Fighting 12. В октагоне встретятся самые знаменитые и титуловонные бойцы кулачного спорта, а в чемпионском поединке сразятся два ярких бойца Мухамед Киборг Калмыков и Азамат Зло Бакытов.
Также на турнире состоится бой между известным казахстанским бойцом и актером Еркебуланом Токтаром и кыргызстанским спортсменом Марсель Нурланбек уулу.
В со-главном бою вечера встретятся Расул Мирзаев и Жуман Жумабеков. Эта битва обещает стать настоящим событием для любителей смешанных единоборств. Жуман давно получил признание казахстанцев и по праву считается одним из самых известных бойцов страны.
Основной кард:
- Мухамед Калмыков vs Азамат Бакытов (титульный бой в среднем весе)
- Жуман Жумабеков vs Расул Мирзаев (легкий вес – 70 кг)
- Жаппарбергенов Айдос vs Нургали Алмаз (титульный бой в легчайшем весе)
- Еркебулан Токтар vs Нурланбек уулу Марсель (легкий вес – 70 кг)
- Нургали Улан vs Тайтолеуов Бек (бой за титул в полулегком весе)
- Шашубай Темерулан vs Абдужаппаров Шерзод (полусредний вес – 77 кг)
Предварительный кард:
- Абдурахманов Абдурахман vs Тажиев Санжар (легкий вес – 70 кг)
- Бакиров Бекжан vs Смирнов Иван (тяжелый вес – 120 кг)
- Халидов Мурад vs Девришов Руслан (тяжелый вес – 120 кг)
- Хусаинов Ернар vs Шауменов Рустем (легчайший вес – 61 кг)
- Аймухамбетов Куат vs Бексултан Талай уулу (легчайший вес – 61 кг).
Турнир пройдет 8 февраля в спортивном комплексе имени Балуана Шолака в городе Алматы. Смотрите прямой эфир на YouTube канале Nomad Fighting и Q Arena.
Партнерский материал.
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