"Челси" привез в Алматы половину состава молодежной сборной Англии
"Челси" – один из титулованных клубов Европы и мира, шестикратный чемпион Англии, дважды брал Лигу чемпионов и много других клубных трофеев.
"Аристократы" ныне входят в топ-10 рейтинга самых богатых футбольных брендов планеты, общая стоимость игроков составляет почти 1 млрд евро, а точнее, 963,20 млн.
Фото: Instagram/chelseafc
Однако команда Энцо Марески прибыла в Алматы почти молодежным составом, половина из футболистов которого входит в список сборной Англии (U-18,19,20).
Среди них можно отметить Макса Меррика, Харрисона Мюррей-Кэмпбелла, Ричарда Олисе, Джоша Ачимпонга, Кайдена Уилсона, Сэмьюэла Рак-Саки, Киано Дайера, Тайрика Джорджа, Ато Ампа и Шумайра Мхеука.
Фото: Instagram/chelseafc
Что касается главных звезд "синих", то они не приехали в Казахстан. Самым дорогим игроком гостей на алматинском поле будет португалец Педру Нету, стоимость которого на трансферном рынке сейчас оценивается в 55 млн евро.
Стоит отметить, что стоимость 20 футболистов лондонского коллектива, приехавших в Алматы, колеблется от 135 до 140 млн евро.
Что касается "ценника" игроков столичного коллектива, то он держится на уровне 10 млн евро.
Для болельщиков и гостей города созданы все условия для хорошего проведения этого международного матча. Поединок между "Астаной" и "Челси" стартует в 20:30 по местному времени, прямая трансляция встречи пройдет на телеканале Qazsport.