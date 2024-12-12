"Челси" привез в Алматы половину состава молодежной сборной Англии

12 декабря на Центральном стадионе Алматы пройдет один из самых интересных поединков в истории казахстанского спорта. К нам пожаловал гранд мирового футбола – лондонский "Челси", который находится во главе Лиги конференций УЕФА и АПЛ, сообщает Zakon.kz.

"Челси" – один из титулованных клубов Европы и мира, шестикратный чемпион Англии, дважды брал Лигу чемпионов и много других клубных трофеев.

"Аристократы" ныне входят в топ-10 рейтинга самых богатых футбольных брендов планеты, общая стоимость игроков составляет почти 1 млрд евро, а точнее, 963,20 млн.

Фото: Instagram/chelseafc

Однако команда Энцо Марески прибыла в Алматы почти молодежным составом, половина из футболистов которого входит в список сборной Англии (U-18,19,20).

Среди них можно отметить Макса Меррика, Харрисона Мюррей-Кэмпбелла, Ричарда Олисе, Джоша Ачимпонга, Кайдена Уилсона, Сэмьюэла Рак-Саки, Киано Дайера, Тайрика Джорджа, Ато Ампа и Шумайра Мхеука.

Фото: Instagram/chelseafc

Что касается главных звезд "синих", то они не приехали в Казахстан. Самым дорогим игроком гостей на алматинском поле будет португалец Педру Нету, стоимость которого на трансферном рынке сейчас оценивается в 55 млн евро.

Стоит отметить, что стоимость 20 футболистов лондонского коллектива, приехавших в Алматы, колеблется от 135 до 140 млн евро.

Что касается "ценника" игроков столичного коллектива, то он держится на уровне 10 млн евро.

Для болельщиков и гостей города созданы все условия для хорошего проведения этого международного матча. Поединок между "Астаной" и "Челси" стартует в 20:30 по местному времени, прямая трансляция встречи пройдет на телеканале Qazsport.