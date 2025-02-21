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Пресс-релизы

Гаухар Бурибаева покинула пост председателя правления фонда "Даму"

Гаухар Бурибаева покинула пост председателя правления фонда &quot;Даму&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 17:35 Фото: АО "ДАМУ"
21 февраля 2025 года единственный акционер АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" – Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – досрочно прекратил полномочия председателя правления Бурибаевой Гаухар Асылбековны.

Гаухар Бурибаева возглавляла фонд "Даму" с апреля 2019 года. За период ее работы в качестве главы фонда была проведена работа по увеличению охвата мерами государственной поддержки более чем в 5 раз – с 6 до 30 тыс. проектов с увеличением кредитного портфеля до 1,7 трлн тенге ежегодно. За это время меры государственной поддержки полностью переведены в цифровой формат. Фонд стал пионером ESG, выпустив первые зеленые облигации на территории РК. С 2024 года начат процесс трансформации фонда "Даму" в гарантийный фонд, который позволит к 2028 году увеличить портфель гарантий до 1 трлн тенге.

Гаухар Бурибаева имеет обширный опыт работы в финансовом и инвестиционном секторах.

До прихода в фонд "Даму" Гаухар Бурибаева работала в "Самрук-Казына Инвест", "Альянс Банк", а также на руководящих позициях в "Банк Развития Казахстана", "Казахстан Темир Жолы" и Управлении делами президента Республики Казахстан. В фонде "Даму" с 2017 года она прошла путь от директора департамента до председателя правления.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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