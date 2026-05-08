Финансы

Сколько стоит элитная недвижимость в крупнейших городах мира и в Казахстане

элитное жилье. Фото: pexels
Мировой рынок элитной недвижимости продолжает бить ценовые рекорды. Даже на фоне кризисов сверхбогатые покупатели продолжают скупать виллы, пентхаусы и резиденции в главных городах мира, где квадратный метр уже стоит как приличный автомобиль, выяснял Zakon.kz.

Компания Henley & Partners (международная консалтинговая фирма, специализирующаяся на инвестиционной миграции и исследовании благосостояния) проанализировала стоимость премиального жилья площадью от 100 до 200 м² в наиболее привлекательных для миллионеров и миллиардеров локациях мира. В рейтинг вошли как крупнейшие мегаполисы, так и небольшие курортные города, где предложение жилья ограничено, а спрос со стороны богатейших людей планеты остается стабильно высоким.

Голливуд, океан и высокие технологии

10 место в рейтинге занял Лос-Анджелес. Американский мегаполис десятилетиями остается символом богатства, киноиндустрии и роскошного образа жизни. Солнечный климат, близость к Голливуду и престижные районы на побережье сделали город магнитом для состоятельных покупателей недвижимости.

Дополнительный импульс рынку в последние годы придала технологическая элита США.

В городе проживает более 220 тыс. долларовых миллионеров, а средняя стоимость элитной недвижимости достигла 17,5 тыс. долларов за м².

Лос-Анджелес.

Лос-Анджелес. Фото: Википедия

Курорты для элит

Сразу две позиции в десятке заняли небольшие курортные города штата Флорида.

9 место досталось Майами-Бич, где средняя стоимость премиального жилья составляет 17,8 тыс. долларов за м². Несмотря на население всего около 83 тыс. человек, город давно стал одним из главных центров концентрации капитала в США. Ограниченное предложение жилья на побережье Атлантического океана и постоянный спрос со стороны миллионеров поддерживают цены на крайне высоком уровне.

Еще выше расположился Палм-Бич. В городе проживает около 9,2 тыс. человек, но именно здесь сосредоточена одна из самых дорогих недвижимостей в Америке – в среднем 18 тыс. долларов за м².

Среди владельцев домов и вилл в разное время были президенты США и миллиардеры, а сам город считается символом закрытого клуба американской элиты.

От Австралии до Европы

7 строчку рейтинга занял Сидней. Средняя стоимость премиального жилья в крупнейшем городе Австралии достигла 19,5 тыс. долларов за м². Аналитики связывают рост цен сразу с несколькими факторами: быстрым ростом населения, нехваткой земли под строительство и активностью инвесторов. В результате недвижимость в городе становится все менее доступной даже для обеспеченных австралийцев.

6 место получил Париж с показателем 20,4 тыс. долларов за м². За последние десятилетия цены на жилье в центре французской столицы выросли в несколько раз. Причина – жесткие ограничения на строительство в исторической части города и высокий спрос на недвижимость в одном из главных культурных центров мира.

Пятерку лидеров открыл курортный город Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу.

Здесь элитное жилье представлено преимущественно виллами, а стоимость квадратного метра достигает 21,2 тыс. долларов. Недвижимость в этом месте считается показателем статуса даже среди мировых сверхбогачей.

Сидней.

Сидней. Фото: Википедия

Мировые центры капитала

4 место занял Лондон. Британская столица остается одним из крупнейших финансовых центров мира, куда продолжают стекаться международные инвестиции. Средняя стоимость элитного жилья здесь оценивается в 24 тыс. долларов за м².

Одной из причин роста цен эксперты называют знаменитый "зеленый пояс" вокруг города – территорию, где строительство серьезно ограничено. Это сдерживает расширение предложения на рынке жилья.

На 3 месте расположился Гонконг. Несмотря на регулярные разговоры о кризисе местного рынка, город по-прежнему остается одним из самых дорогих в мире. Средняя цена элитной недвижимости здесь достигла 26,3 тыс. долларов за м².

Главными причинами остаются дефицит земли, высокая плотность населения и статус одного из крупнейших финансовых центров Азии.

2 место занял Нью-Йорк. В крупнейшем мегаполисе США проживает 125 миллиардеров – больше, чем где-либо еще в мире. Здесь сосредоточены крупнейшие инвестиционные компании и одни из самых известных объектов элитной недвижимости планеты. Средняя стоимость квадратного метра достигла 27,5 тыс. долларов.

Нью-Йорк.

Нью-Йорк. Фото: Википедия

Лучше всех – Лазурный берег

Лидером рейтинга стало Монако, где стоимость элитной недвижимости достигла рекордных 38,8 тыс. долларов за м².

Небольшое княжество давно превратилось в глобальный центр концентрации сверхбогатых людей. Низкие налоги, высокий уровень безопасности, развитая финансовая инфраструктура и крайне ограниченная территория сделали местный рынок недвижимости практически недосягаемым для большинства покупателей.

Площадь государства составляет всего 2,02 км², а спрос на жилье многократно превышает предложение. Именно дефицит свободного пространства остается главным фактором сверхвысоких цен на недвижимость в Монако.

Монако.

Монако. Фото: Википедия

Сколько стоит элитное жилье в Алматы

На фоне мировых финансовых центров Алматы выглядит значительно доступнее. По оценкам эксперта по недвижимости Эльвиры Сагандыковой, средняя стоимость элитной недвижимости в городе составляет около 3,5 тыс. долларов за м².

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Однако определить точную среднюю цену для Алматы значительно сложнее, чем для Нью-Йорка или Лондона. Причина – непрозрачность местного премиального рынка.

"В категорию "элитное жилье" в Казахстане часто одновременно попадают как действительно дорогие клубные дома, так и обычный бизнес-класс или крупные квартиры в старом жилом фонде. Из-за этого статистика на разных площадках сильно отличается".Эльвира Сагандыкова

Дополнительную сложность создает то, что значительная часть дорогих объектов продается через закрытые агентства и частные сделки. Ультрапремиальные квартиры и пентхаусы зачастую вообще не представлены в открытых базах объявлений.

Тем не менее именно верхняя часть Алматы остается главной концентрацией дорогой недвижимости в Казахстане, а спрос на премиальное жилье в городе сохраняется высоким даже на фоне общего роста цен на рынке.

Алматы.

Алматы. Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Что касается столицы Казахстана, то Астана сейчас выглядит не как сверхдорогой рынок, а как рынок быстрого роста. Именно поэтому многие инвесторы смотрят на столицу как на историю дальнейшего удорожания, а не как на уже сформированный luxury-рынок уровня Алматы. Если для Алматы реалистичная средняя оценка премиального сегмента – около 3500 долларов за м², то для Астаны адекватная цифра сейчас примерно 2000-2500 долларов за м², а среднее по настоящему premium-сегменту ближе к 2300 долларов, подчеркнула специалист.

Ранее мы рассказали, где выгоднее покупать квартиру в 2026 году: в Астане или в Алматы.

