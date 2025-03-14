Еще одна важная веха в развитии проекта КГПЗ

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) и ее акционеры рады объявить о начале очередного этапа в подготовке проекта Карачаганакского газоперерабатывающего завода (КГПЗ) мощностью 4 млрд м3 в год.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) и ее акционеры рады объявить о начале очередного этапа в подготовке проекта Карачаганакского газоперерабатывающего завода (КГПЗ) мощностью 4 млрд м3 в год: консорциум под руководством компании Hyundai Engineering Co. приступает к подготовительным инженерно-техническим работам.

Проект КГПЗ является стратегической инициативой, имеющей важное значение для энергообеспечения Казахстана и долгосрочной производственной деятельности компании KПO. Это подтверждает намерение акционеров компании КПО всемерно содействовать развитию энергетического сектора Казахстана, а также обеспечить экономический рост и долговременную пользу для всех заинтересованных сторон.

Компания KПO и ее акционеры настроены на тесное сотрудничество с Республикой Казахстан в плане дальнейшего изучения всех параметров, необходимых для экономической оценки проекта KГПЗ.

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