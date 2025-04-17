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Пресс-релизы

Омбудсмен назвал главные вызовы 2024 года: пытки, цифровые риски и право на справедливость

Доклад Ластаева о ситуации с правами человека в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 11:27 Фото: pixabay
Опубликован ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан Артура Ластаева за 2024 год, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы омбудсмена, документ отражает наиболее острые вопросы в сфере прав человека, информацию о поступивших обращениях, мерах реагирования, а также содержит рекомендации по системному улучшению ситуации с соблюдением прав и свобод в стране.

Как отмечается в докладе, в 2024 году в адрес уполномоченного поступило 6 748 обращений, что на 16,9 % больше, чем в 2023 году. Наиболее частыми остаются жалобы на решения органов досудебного следствия, нарушение прав осужденных и несогласие с судебными актами.

Доклад отражает не только фиксацию проблем, но и конкретные результаты: 97 должностных лиц по итогам рассмотрения жалоб граждан привлечены к дисциплинарной ответственности, пять – к административной. В четырех случаях возбуждены уголовные дела.

Более чем в 2,5 раза увеличилось количество жалоб о нарушении прав на охрану здоровья. Они касались некачественного оказания медицинских услуг, халатности медработников, повлекшей ухудшение здоровья, оказания содействия в предоставлении лечения и обеспечении лекарствами.

Между тем на 30 % снизилось количество жалоб на пытки и жестокое обращение, что соотносится со статистическими данными органов прокуратуры о снижении регистрации фактов пыток в стране. Принятые меры по искоренению пыток и других форм жестокого обращения получили положительную оценку со стороны международного сообщества, в том числе США, Совета Европы, ЕС, а также в рамках Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека и на других международных площадках.

Практически на том же уровне остались жалобы о нарушении права на достаточное жилище и трудовых прав.

Отдельный раздел доклада посвящен правам уязвимых категорий граждан. Количество жалоб на нарушения прав детей увеличилось в 2,5 раза, женщин – почти вдвое. По лицам с инвалидностью – десятки случаев, связанных с качеством медпомощи и условиями содержания в учреждениях закрытого типа.

В обращениях по вопросам образования также отмечается скачок в 2,5 раза. Жалобы касались буллинга, несогласия с действиями органов опеки, увеличения квот для приема детей из многодетных семей в специализированные организации образования.

"Нарушения в отношении уязвимых групп требуют особой чувствительности. В таких случаях важно не просто восстановить справедливость, но и предотвратить повторения", – говорит Артур Ластаев.

В докладе приведены конкретные кейсы, где вмешательство омбудсмена привело к реальным результатам. Так, например, отменены штрафы, незаконно наложенные сотрудниками полиции на незрячего мужчину, – по данному факту возбуждено уголовное дело. По инициативе уполномоченного возобновлено расследование по факту незаконного помещения многодетной матери, пострадавшей от домашнего насилия, в центр психического здоровья. Восстановлены права и возобновлены выплаты повышенной государственной стипендии студенту со 2-й группой инвалидности по зрению.

Доклад содержит не только реактивную, но и профилактическую работу. Уполномоченным и его представителями инициированы порядка 800 посещений учреждений закрытого типа в рамках превентивного мониторинга, а также анализ состояния с правами человека в разрезе таких тем, как обеспечение прав лиц, вовлеченных в орбиту уголовного преследования, пытки, реализации прав осужденных, в т.ч. в части применения институтов условно-досрочного освобождения и замены лишения свободы более мягким видом наказания.

Кроме того, в документе представлены результаты научно-аналитической деятельности, а также предложения и рекомендации, направленные на усиление правозащиты на уровне законодательства и правоприменения.

Важной частью работы омбудсмена стало совершенствование законодательства. В рамках анализа разработаны свыше 20 предложений, направленных на устранение пробелов, препятствующих эффективной защите прав граждан.

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Айсулу Омарова
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