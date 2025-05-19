Более 600 экспертов приняли участие в Форуме работников культуры

19 мая 2025 года в Астане состоялось открытие Форума работников культуры. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику деятелей искусства.

В течение трех дней руководители и сотрудники музеев, театров, библиотек, архивов и культурно-досуговых организаций будут задействованы в обсуждении актуальных вопросов и выработке предложений для развития сферы культуры.

Панельные сессии проходят одновременно сразу на нескольких площадках. Так, на базе Национального музея прошло открытие III Казахстанского музейного конгресса, основной темой которого стало сохранение историко-культурного наследия. Эксперты посвятили время не только теоретическим, но и практическим вопросам. Участники мероприятия ознакомились с основными достижениями по направлению консервации и реставрации экспонатов, приняли участие в мастер-классе по сохранению археологических артефактов.

Параллельно представители концертных и культурно-досуговых организаций приняли участие в работе круглых столов, творческих лабораторий и мастер-классов на темы сценического мастерства, инноваций в режиссуре, продюсировании и костюмографии.

Вместе с тем руководители и сотрудники региональных библиотек обсудили современные стратегии развития и опыт применения цифровых технологий. На повестке дня были такие вопросы, как использование искусственного интеллекта и обеспечение сохранности документального наследия.

В рамках форума состоялось открытие республиканского фестиваля организаций и работников культуры и искусства "Рухани қазына-2025". Заявки для участия в нем подали 85 библиотек, 50 культурно-досуговых организаций и 30 музеев. Компетентное жюри рассмотрит каждую из них и выберет победителей по 19 номинациям.