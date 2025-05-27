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Пресс-релизы

Что делать, если ИИ-агенты переворачивают бизнес-процесс с ног на голову?

ИИ-технологии, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 14:55 Фото: Kazakhstan Technology Summit
И как быть, если команда выгорела в технологической гонке, а работать надо? Об этом и не только поговорим 4 июня на Kazakhstan Technology Summit в Алматы.

K-Tech — это мостик для перехода бизнеса в новую цифровую реальность, построенный партнерской платформой Kazakhstan Growth Forum. За семь лет существования саммит объединил сотни ИТ-директоров, топ-менеджеров и архитекторов будущего — людей, которые уже меняют экономику, управляя трансформацией изнутри.

Саммит в цифрах:

  • 250+ участников;
  • 20+ докладчиков из Казахстана и ближнего зарубежья;
  • 3 тематических секции;
  • 100% прикладного контента.

Что будет в программе?

Главный фокус внимания в этом году будет на ИИ-ассистентах – как сделать их подспорьем в работе, но избежать участи героев научно-фантастических фильмов? Чтобы взглянуть комплексно, программа будет разделена на три тематических блока: TRENDS / AI AGENTS UNCHAINED; TECHNOLOGIES / 10X GROWTH; PEOPLE / DATA / VALUE. В каждом – несколько экспертных выступлений и панельная дискуссия, где можно будет послушать профи из Qcloudy, Servercore, Centras Group, Halyk Bank, Kolesa и многих других.

Фото: Kazakhstan Technology Summit

Другая отличительная черта саммита – секция BEST PRACTICES, еще десяток успешных кейсов, разобранных под микроскопом. И то, что на форуме будут ответы на все вопросы, – это не просто слова. Впервые в рамках K-Tech запускается CIO CLINICS — индивидуальные мини-сессии для CxO-руководителей, где ведущие эксперты в сфере ИТ рассказывают простыми словами о самых сложных технологических решениях. Как измерить зрелость ИТ-функции? Где заканчиваются проекты и начинается системная трансформация? Участники смогут пройти экспресс-диагностику и сверить часы с лидерами отрасли.

Отметим лучших

Также на саммите состоится уже традиционное награждение The Best CIO/The Best IT-Project, призванное отметить ведущих казахстанских IT-директоров, которые внесли свой вклад во внедрение технологий и разработали прорывные продукты.

"Раньше в массовом сознании роль CIO заканчивалась на настройке Wi-Fi. Сегодня от нас ждут, что мы вырастим бизнес, автоматизируем все живое и мертвое и при этом уложимся в бюджет. На K-Tech мы честно поговорим: что действительно работает, где все буксуют и как не сойти с ума, превращая IT из кост-центра в драйвер роста", – делится CIO Centras Group и чемпион мероприятия Кайрат Базарбеков.

Фото: Kazakhstan Technology Summit

Более подробная информация о саммите здесь.

Партнерский материал

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Айсулу Омарова
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