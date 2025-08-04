Вихрь адреналина, веселья и детского смеха: каким будет новый семейный центр в Астане

В столичном Ailand – грандиозное обновление. Вместо аквапарка появится крытый развлекательный центр, какого нет ни в Казахстане, ни в Центральной Азии. Более 100 аттракционов, зона для праздников, гигантский фудкорт и удобства для всей семьи – от малышей до родителей, сообщает Zakon.kz.

О том, какие сюрпризы в новом центре ждут жителей Астаны, рассказал директор ЦСО Ailand Astana Арман Маханов.

– Арман Шихабадинович, что происходит в Ailand? Появилась новость о большой реконструкции – расскажите подробнее.

– С 1 сентября 2025 года на территории комплекса начнется крупная реконструкция. Аквапарк завершает работу, и вместо него мы начинаем строительство уникального крытого развлекательного центра нового поколения. Это будет первый в Казахстане и во всей Центральной Азии объект подобного масштаба и функционала, ориентированный на семейный отдых круглый год. Открытие запланировано на весну 2026 года.

Арман Маханов. Фото: Кымбат Усен

– Чем новый комплекс будет отличаться от существующих решений на рынке?

– Его отличает, прежде всего, масштаб – более 10 000 квадратных метров. Мы закладываем возможность размещения свыше 100 аттракционов. Причем это не просто детская зона – центр рассчитан и на малышей, и на подростков, и на родителей, и даже на бабушек и дедушек. Мы создаем мультифункциональное пространство, в котором каждый гость сможет найти что-то интересное для себя.

Фото: Центр семейного отдыха Ailand

– Какие именно зоны будут предусмотрены внутри нового пространства?

– Ключевой акцент в проекте реконструкции делается на центральную зону комплекса, где будет расположена гигантская башня высотой 28 метров в форме космической станции. Это основное ядро Ailand нового поколения. Конструкция будет служить основной базой – на нее, как на платформу, будут "нанизаны" уникальные аттракционы, которых нет в Казахстане, включая экстремальные горки.

Разумеется, еще одно из ключевых направлений – это многофункциональная зона Party Room для проведения дней рождения, семейных мероприятий и частных событий. Пространство будет адаптироваться под разные форматы – от детских анимационных программ до корпоративных мероприятий. Мы продумываем все нюансы – от звука и света до логистики движения гостей и системы бронирования.

Также мы формируем отдельную фудкорт-зону, ориентированную на семейное питание. Это будет пространство с продуманной навигацией, высокими стандартами чистоты и удобным зонированием. И здесь мы открыты для партнерства.

Фото: Центр семейного отдыха Ailand

– То есть вы сейчас в поиске арендаторов в сфере общепита?

– Совершенно верно. Мы давно и активно работаем с отечественными партнерами, они – неотъемлемая часть нашего комплекса. Но так как мы расширяемся, то ищем дополнительно новых сильных партнеров, особенно международных представителей брендов из сферы Food & Beverage. Пространство будущего центра обеспечит им высокий целевой трафик, а мы предлагаем арендаторам гибкую модель размещения. Главное – это не просто занять точку, а органично встроиться в семейную атмосферу, создать дополнительную ценность для посетителей.

Фото: Центр семейного отдыха Ailand

Мы готовы к диалогу с теми, кто ориентирован на качество, гибкость и хочет работать в одном из самых посещаемых центров страны.

Фото: Центр семейного отдыха Ailand

– Какие преимущества получит бизнес, ставший вашим партнером?

– Во-первых, это удобное расположение – между правым и левым берегом Астаны, с понятной логистикой для жителей и гостей города. Во-вторых – уже существующий узнаваемый бренд Ailand, которому доверяют. В-третьих – устойчивая дневная проходимость. И важно, что это не "размытый" поток: к нам идут целенаправленно, семьями. Кроме того, мы предлагаем арендаторам возможность участия в мероприятиях, брендирования, интеграции в оформление и спецпроекты. Это платформа для системного продвижения.

Фото: Иван Петров

– Вы упомянули, что новый центр – часть Ailand. Что еще входит в комплекс сегодня?

– Проект реализуется в рамках Центра семейного отдыха Ailand, который работает с 2003 года. Сегодня это крупнейший развлекательный кластер страны. В его составе – семь направлений, команда более 300 сотрудников, общая площадь около 30 000 м² и ежегодная посещаемость более 1,5 млн человек.

Ключевые объекты Ailand:

Океанариум Ailand , внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый удаленный от океана в мире – более 3 000 миль. Здесь более 2000 видов морских и пресноводных гидробионтов, включая десятки видов акул.

, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый удаленный от океана в мире – более 3 000 миль. Здесь более 2000 видов морских и пресноводных гидробионтов, включая десятки видов акул. Театр аниматрониксов "Джунгли" – единственный в Казахстане. Реалистичные фигуры динозавров, древних племен, мифических существ, экскурсии с театрализацией.

– единственный в Казахстане. Реалистичные фигуры динозавров, древних племен, мифических существ, экскурсии с театрализацией. Колесо обозрения – самое высокое в Центральной Азии, 65 метров, с панорамным видом на город.

– самое высокое в Центральной Азии, 65 метров, с панорамным видом на город. Экзотариум – крупнейший в столице зоопарк экзотических животных: питоны-альбиносы, игрунки, мадагаскарские тараканы, виды из Красной книги.

– крупнейший в столице зоопарк экзотических животных: питоны-альбиносы, игрунки, мадагаскарские тараканы, виды из Красной книги. Детский театр "Айдуман" – площадка для интерактивных спектаклей и анимации.

– площадка для интерактивных спектаклей и анимации. Летний парк аттракционов – единственный в Астане с водным аттракционом. Здесь проходят фестивали и вечерние концерты.

Фото: Центр семейного отдыха Ailand

– То есть новый центр – это расширение, а не замена?

– Вы правы. Это логичное развитие центра, основанное на анализе спроса, ожиданий аудитории и общем векторе развития рынка развлечений. Новый крытый центр – это не просто реконструкция. Это функциональный шаг, ориентированный на будущее. При этом важно отметить, что новая концепция Ailand предполагает высочайший уровень вовлеченности посетителей – процент конверсии может достигать до 95% благодаря уникальному формату и структуре размещения аттракционов.

Фото: Центр семейного отдыха Ailand

– Когда ждать открытия нового комплекса?

– Строительство начнется уже в сентябре 2025 года. Мы планируем открыть двери весной 2026 года. Это амбициозный, но реалистичный срок, особенно учитывая нашу команду и организационный опыт. У нас есть понимание задач, ресурсная база и видение продукта.

Фото: Центр семейного отдыха Ailand

– Какой вы видите конечную цель этого проекта?

– Мы хотим создать новый уровень качества семейного досуга. Пространство, куда можно прийти в любой сезон, где родителям не скучно, а детям – безопасно и интересно. Где культура, технологии и эмоции работают вместе. И конечно, мы хотим, чтобы это стало новой визитной карточкой Астаны.