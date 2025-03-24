Землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана
Фото: Zakon.kz
Сейсмологи зафиксировали землетрясение, которое произошло на границе Казахстана и Кыргызстана 24 марта 2025 года в 11:17 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.
По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, очаг землетрясения находился в 207 километрах к юго-востоку от Алматы.
На территории Казахстана подземные толчки не ощущались.
Ранее специалисты зафиксировали землетрясение, которое произошло 19 марта 2025 года в 300 километрах от Алматы. Его очаг был расположен на территории Китая.
Утром 12 марта на юге Казахстана произошло землетрясение, которое ощутили в двух районах.
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