20 лет АО «КАМАЗ-Инжиниринг»: надежность, проверенная временем

19 августа 2025 года акционерному обществу «КАМАЗ-Инжиниринг» исполнилось 20 лет. Юбилей предприятия стал важной вехой в истории отечественного машиностроения и подтверждением того, что Казахстан способен создавать технику мирового уровня, сообщает Zakon.kz.

Предприятие было основано в 2005 году как совместный проект ОАО "КАМАЗ" и АО "НК "Казахстан инжиниринг". Уже 19 августа того же года с конвейера сошел первый серийный автомобиль.

Сегодня завод способен выпускать до 10 000 единиц мощной и надежной техники в год! 31 января 2024 года с конвейера вышел 20 000-й автомобиль – магистральный тягач КАМАЗ-54901.

Фото: АО "КАМАЗ-Инжиниринг"

Машины "КАМАЗ-Инжиниринг" работают практически во всех отраслях народного хозяйства страны. Это самосвалы, бортовые автомобили, тягачи, вахтовые автобусы, автоцистерны, коммунальные машины, сельскохозяйственная техника.

Фото: АО "КАМАЗ-Инжиниринг"

В 2025 году предприятие располагает более чем 12 000 кв. м производственных площадей. Из них 5 000 кв. м занимает автосборочное производство и 2 000 кв. м – сварочный цех. Еще тысячи квадратных метров отведены под склады, зоны хранения и логистики.

На заводе работает коллектив из более чем 300 специалистов – главное достояние предприятия. Компания имеет развитую дилерскую сеть и предоставляет сервисное обслуживание по всему Казахстану. Помимо головного офиса, филиалы успешно функционируют в Астане и Алматы, где сосредоточены инженерные и сервисные направления, а в ближайшей перспективе планируется открытие филиала в городе Актау.

Фото: АО "КАМАЗ-Инжиниринг"

Надежными партнерами завода являются государственные и частные структуры, и именно это партнерство стало залогом устойчивости и роста производства.

Высокое качество продукции и ответственность коллектива неоднократно отмечались наградами:

В 2017 году предприятие стало победителем регионального конкурса "Лучший товар Казахстана" в номинации "Лучшие товары производственного назначения".

В 2021 году компания удостоилась золотой статуэтки республиканского конкурса "Парыз", победив в номинации "Лучшее предприятие в области охраны труда" среди субъектов среднего и малого предпринимательства.

Фото: АО "КАМАЗ-Инжиниринг"

Генеральный директор АО "КАМАЗ-Инжиниринг" Сергей Кистин отметил:

"За 20 лет АО "КАМАЗ-Инжиниринг" прошло путь от пустого цеха до одного из флагманов казахстанского машиностроения. Компания последовательно движется к развитию инноваций – автомобили становятся более безопасными, экологически чистыми и комфортными для работы. Растет грузоподъемность и топливная экономичность коммерческого транспорта, расширяется применение электронных систем и инновационных материалов. Все это подтверждает нацеленность предприятия на долгосрочный успех". Сергей Кистин

Сергей Кистин. Фото: АО "КАМАЗ-Инжиниринг"

"КАМАЗ-Инжиниринг" – это не только современное машиностроительное предприятие, но и центр притяжения, школа мастерства, платформа для инноваций. С первых дней здесь заложены строгие принципы: технологическая дисциплина, ответственность за каждую деталь, уважение к труду.

Фото: АО "КАМАЗ-Инжиниринг"

Двадцать лет продуктивной работы на благо страны – не только важный юбилей, но и показатель устойчивого развития. "КАМАЗ-Инжиниринг" доказало свою значимость для Казахстана, предприятие стало опорой промышленности, примером международного партнерства и символом надежности.