#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.56
625.65
6.62
События

Новые социальные и промышленные объекты открылись в Мангистауской области

школа, Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 18:54 Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
22 октября в преддверии Дня Республики в Мангистауской области состоялось открытие сразу нескольких значимых объектов – новой школы №21 в жилом массиве Айракты Мунайлинского района и двух производственных цехов ТОО "Новые трубные технологии" в Актау, сообщает Zakon.kz.

В мероприятиях принял участие аким области Нурдаулет Килыбай.

Открытие объектов реализовано во исполнение поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по развитию социальной инфраструктуры, повышению качества образования и поддержке отечественных производителей.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Школа рассчитана на 900 учеников и построена в рамках национального проекта "Келешек мектептері", инициированного Главой государства. Здесь 45 учебных кабинетов, в том числе робототехника, STEM и искусство, предусмотрены условия для инклюзивного образования.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В промышленной зоне Актау открылись два цеха:

  • по производству гибких полимерных армированных труб (инвестиции – 3,5 млрд тенге, мощность – 300 км в год);
  • по нанесению внутреннего антикоррозийного покрытия (инвестиции – 5 млрд тенге, мощность – 600 км в год).

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

"Открытие подобных объектов придаёт импульс развитию региона, создает новые рабочие места и укрепляет промышленную независимость страны", – отметил аким области Нурдаулет Килыбай.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В рамках проектов создано 125 рабочих мест, еще 25 появятся после выхода производств на полную мощность.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Акмолинской области открылась новая школа
19:00, 15 декабря 2023
В Акмолинской области открылась новая школа
В Бородулихинском районе области Абай открылся ФОК с бассейном
18:36, 24 октября 2024
В Бородулихинском районе области Абай открылся ФОК с бассейном
Рынок горел в Мангистауской области
05:14, 02 октября 2025
Рынок горел в Мангистауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: