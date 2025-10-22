Новые социальные и промышленные объекты открылись в Мангистауской области
В мероприятиях принял участие аким области Нурдаулет Килыбай.
Открытие объектов реализовано во исполнение поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по развитию социальной инфраструктуры, повышению качества образования и поддержке отечественных производителей.
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Школа рассчитана на 900 учеников и построена в рамках национального проекта "Келешек мектептері", инициированного Главой государства. Здесь 45 учебных кабинетов, в том числе робототехника, STEM и искусство, предусмотрены условия для инклюзивного образования.
В промышленной зоне Актау открылись два цеха:
- по производству гибких полимерных армированных труб (инвестиции – 3,5 млрд тенге, мощность – 300 км в год);
- по нанесению внутреннего антикоррозийного покрытия (инвестиции – 5 млрд тенге, мощность – 600 км в год).
"Открытие подобных объектов придаёт импульс развитию региона, создает новые рабочие места и укрепляет промышленную независимость страны", – отметил аким области Нурдаулет Килыбай.
В рамках проектов создано 125 рабочих мест, еще 25 появятся после выхода производств на полную мощность.
