Новые социальные и промышленные объекты открылись в Мангистауской области

22 октября в преддверии Дня Республики в Мангистауской области состоялось открытие сразу нескольких значимых объектов – новой школы №21 в жилом массиве Айракты Мунайлинского района и двух производственных цехов ТОО "Новые трубные технологии" в Актау, сообщает Zakon.kz.

В мероприятиях принял участие аким области Нурдаулет Килыбай.

Открытие объектов реализовано во исполнение поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по развитию социальной инфраструктуры, повышению качества образования и поддержке отечественных производителей.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Школа рассчитана на 900 учеников и построена в рамках национального проекта "Келешек мектептері", инициированного Главой государства. Здесь 45 учебных кабинетов, в том числе робототехника, STEM и искусство, предусмотрены условия для инклюзивного образования.

В промышленной зоне Актау открылись два цеха:

по производству гибких полимерных армированных труб (инвестиции – 3,5 млрд тенге, мощность – 300 км в год);

по нанесению внутреннего антикоррозийного покрытия (инвестиции – 5 млрд тенге, мощность – 600 км в год).

"Открытие подобных объектов придаёт импульс развитию региона, создает новые рабочие места и укрепляет промышленную независимость страны", – отметил аким области Нурдаулет Килыбай.

В рамках проектов создано 125 рабочих мест, еще 25 появятся после выхода производств на полную мощность.