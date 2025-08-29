В алматинской поликлинике №3 состоялось торжественное открытие после капремонта

В преддверии государственного праздника Дня Конституции 29 августа 2025 года в городской поликлинике №3 состоялось торжественное открытие после капитального ремонта, сообщает Zakon.kz.

Городская поликлиника №3 – одно из крупнейших и старейших амбулаторно-поликлинических учреждений г. Алматы, с более чем 90-летней историей. Основана в 1934 году, новое здание построено в 1985 году. Сегодня поликлиника обслуживает 70 тыс. жителей Алмалинского и Бостандыкского районов, более 65% которых составляют пожилые пациенты.

Фото: городская поликлиника №3 г. Алматы

Несмотря на богатое прошлое, поликлиника активно внедряет передовые инновации в своей работе, сочетая опыт поколений с современными инновациями, а именно:

виртуальный ассистент и голосовой ИИ-помощник для записи к врачу и получения информации;

чат-бот "ПУЗ" для самоконтроля здоровья;

центр онлайн-консультаций "Онлайн доктор";

психологический центр по превенции суицидального поведения;

служба консультативно-медиативной помощи;

Симуляционный центр для ежедневного обучения медперсонала;

эндокринологический центр со "Школой диабета" и цифровым мониторингом;

закуплены семь новых лабораторных оборудования, одна из которых позволяет сократить время выдачи результата с одного часа до 3 мин.

Фото: городская поликлиника №3 г. Алматы

В настоящее время в поликлинике трудятся 500 сотрудников, оказывающих медицинскую помощь в 12 отделениях, включая клинико-диагностические и специализированные виды. В штате работает 104 врача, из которых 40 являются узкими специалистами.

Фото: городская поликлиника №3 г. Алматы

Ранее капитальный ремонт проводился в 2010 году, а в 2015 – выполнено сейсмоусиление здания. В 2024-2025 годах проведен масштабный ремонт на сумму более 1,1 млрд тенге. Обновлены инженерные системы, кабинеты, холлы, зоны ожидания, санитарные узлы, обеспечена доступность для маломобильных групп населения.

Фото: городская поликлиника №3 г. Алматы

Обновлен и собственный сквер поликлиники – реализовано 14 позиций благоустройства, включая озеленение и установку малых архитектурных форм.