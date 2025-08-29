В Шымкенте отметили 30-летие Конституции торжественным мероприятием

29 августа в Шымкенте состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии "Ата Заңым – айбыным", которое прошло во дворце "Қызғалдақ", приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, депутаты маслихата, общественные деятели, представители культуры, искусства и жители города.

В этом году главному документу страны – Конституции – исполняется 30 лет. Основная цель праздничного вечера, посвященного этой исторической дате, – повышение правовой культуры граждан, популяризация значения Основного закона в обществе и укрепление национального единства.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Мероприятие началось с церемонии выноса на сцену Государственного флага и Конституции, после чего прозвучал Государственный гимн, а затем присутствующие посмотрели специально подготовленный видеоролик.

Выступая на собрании, аким города Габит Сыздыкбеков подчеркнул роль Конституции в развитии страны и поздравил всех шымкентцев с праздником.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Основной закон – это основа нашей независимости, прочный стержень нашего государства. Каждая его статья направлена на благо народа, на защиту прав и свобод граждан. За 30 лет Казахстан с честью выдержал различные испытания и стал сильным государством. Все эти достижения – результат неукоснительного соблюдения принципов Конституции, плод единства и сплоченности народа. Мы должны всегда чтить наш Основной закон и передать его будущим поколениям. Поздравляю с праздником!" – сказал глава города.

Затем на торжественном собрании ряд граждан, внесших вклад в развитие страны, были награждены государственными медалями. Среди них – заведующий хирургическим отделением ГКП "Городская больница №2" Серик Жолдасов, учитель школы-лицея №23 имени З. Космодемьянской Шекербек Шахабаев, председатель маслихата города Шымкента Бахадыр Нарымбетов, депутат маслихата города Шымкента Талгат Балтабаев, заместитель акима Каратауского района Досалы Амангелдиев, председатель Шымкентского городского филиала партии AMANAT Мурат Жолдыхожаев.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Также благодарственные письма от имени главы города получили прокурор отдела Департамента по городу Шымкенту Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, юрист 2-го класса Куаныш Аманбаев, старший специалист штаба Вооруженных сил, воинской части 10216 Айсулу Калдыбекова, руководитель финансово-хозяйственного отдела аппарата акима города Шымкента Гульмира Пернебаева, юрист Шымкентской городской клинической больницы №1 Руслан Шазадаев.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Праздничный вечер продолжился концертной программой. Жители и гости города насладились патриотическими песнями "Ата заң", "Атамекен", "Қазақ елі", "Жаңа Қазақстан" и увидели выступления танцевальных ансамблей "Дала даналығы", "Қазына", "Яссы". Также зрителям понравились национальные произведения "Көшпенділер", "Қыран бүркіт", "Алаш ұраны".

В завершение мероприятия на сцену вынесли цветок "Ықылас", и праздничный вечер завершился на красивой ноте.