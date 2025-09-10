Центральная Азия: новая арена глобального капитала

24 сентября 2025 года форум К25 станет точкой притяжения глобального делового сообщества.

Kazakhstan Growth Forum (KGF), которому исполняется 15 лет, соберет лидеров мировой экспертизы и ключевых игроков Центральной Азии, чтобы обсудить, как трансформируется экономика региона и какие новые индустрии определят будущее.

За 15 лет форум стал символом развития бизнес-сообщества Казахстана, площадкой, где формируются партнерства, заключаются сделки и рождаются идеи, меняющие экономику региона. В этом году KGF вновь объединит более 500 топ-менеджеров, инвесторов, представителей международных институтов и глобальных корпораций.

Почему именно Центральная Азия?

Регион стабильно растет и становится естественным мостом между крупнейшими мировыми рынками – Китаем, ЕС, Россией, Южной Азией и Ближним Востоком. Свыше 78 млн человек сегодня, более 114 млн к 2050 году – это население моложе 30 лет, digital-native, активно инвестирующее в технологии и потребление. Международные институты уже смотрят сюда как на новый рынок масштабных возможностей.

Only in KGF experience К25: глобальный интеллект и местная практика

На одной площадке встретятся представители EBRD, IFC, McKinsey, BCG, Amazon Web Services, IMD и Big4. От глобальных трендов – к региональным решениям, от аналитики – к управленческим инсайтам:

IMD представит свежую аналитику конкурентоспособности стран Центральной Азии в сравнении с мировыми лидерами;

McKinsey покажет, как Generative AI меняет не только компании, но и целые отрасли от финансов до производства;

EBRD поделится практиками корпоративного управления, которые помогают бизнесу выдерживать турбулентность и привлекать капитал;

BCG представит стратегические сценарии развития Центральной Азии и Каспийского региона до 2035 года, подготовленные экспертами BCG с участием Global Center for Geopolitics, BCG. Это исследование опирается на десятки интервью с инвесторами и бизнес-лидерами и впервые обозначит, какую роль в меняющемся глобальном порядке может сыграть Казахстан.

Фото: Kazakhstan Growth Forum (KGF)

Главная аудитория К25 – это CEO и первые лица компаний

По данным Centras-500, топ-10 компаний формируют 90% чистой прибыли Казахстана. Их решения определяют вектор для всей экономики. Именно поэтому К25 становится главной точкой притяжения для лидеров, которые не боятся говорить о самом сложном.

"Быть CEO – значит принимать сложные решения в условиях постоянной турбулентности. На форуме мы создаем пространство для диалога, где лидеры могут обсудить самые острые дилеммы и найти ответы вместе", – подчеркивает основатель Centras Group и председатель KGF Ельдар Абдразаков.

Почему важно быть здесь

За годы существования KGF стал не только ведущим деловым событием Казахстана, но и эксклюзивной точкой входа в регион для глобального бизнеса. Форум формирует неформальную, но влиятельную сеть лидеров, которая продолжает устойчиво работать на протяжении уже 15 лет.

Фото: Kazakhstan Growth Forum (KGF)

Дата: 24 сентября 2025 года

Место: Rixos Almaty Hotel

Регистрация здесь

