События

В Шымкенте прошла первая глобальная цифровая конференция Центральной Азии

Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 21:24 Фото: акимата Шымкента
С 12 по 14 сентября 2025 года в Шымкенте состоялась уникальная глобальная цифровая конференция Global Tech Wave Central Asia (GTW CA) – первое мероприятие такого масштаба и формата в регионе.

Конференция собрала ведущих международных экспертов, стартапы, инвесторов и представителей крупных корпораций. Среди организаторов и партнеров были такие мировые компании, как YouTube, SIRI, Atari, Ubisoft и Griffin Gaming. Также участие подтвердили крупнейшие венчурные фонды – Y Combinator, 500 Startups, Andreessen Horowitz и European Business Angels Network. Это открыло новые возможности для развития казахстанских стартапов – от инвестиций до профессионального наставничества.

Фото: акимата Шымкента

GTW CA стала частью международной цепочки мероприятий, стартовавшей на LA Tech Week и прошедшей в Грузии (Тбилиси). Шымкент стал центральной площадкой для Центральной Азии, после чего конференция продолжится в Индии и Уругвае.

Фото: акимата Шымкента

За три дня было проведено более 30 событий по самым актуальным темам: Web3, искусственный интеллект, финтех, цифровая трансформация культуры и общества. Впервые в программе были представлены направления кино, гейминг и киберспорт.

Во второй день конференции прошло более 120 панельных сессий с участием мировых экспертов. Участники активно проводили встречи в формате B2B и B2G, презентовали свои компании и проекты на выставках. Кроме того, состоялись два международных стартап-конкурса, где перспективные проекты получили возможность заявить о себе на глобальном уровне.

Фото: акимата Шымкента

В мероприятии приняли участие представители более 20 стран, что подчеркивает международный статус GTW CA.

"Global Tech Wave Central Asia стала не только площадкой для технологического развития, но и возможностью продемонстрировать всему миру уникальную культурную идентичность Казахстана и его роль нового инновационного центра в регионе", – отметила руководитель проекта GTW CA Кымбат Нуртаева.

Айсулу Омарова
