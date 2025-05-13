Астанинский международный форум 2025: поиск решений в эпоху глобальных перемен

29-30 мая 2025 года Астана станет точкой сбора влиятельных представителей политических, деловых и экспертных кругов со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Астанинский международный форум (AIF) 2025 призван не просто обсудить беспрецедентные глобальные вызовы, это платформа, заявленная как пространство для "прорыва сквозь поляризацию" и выработки прагматичных решений, способных повлиять на формирование будущего многополярного мира. Девиз форума – "Соединяя умы, формируя будущее" (Connecting Minds, Shaping the Future).

Мнения международных участников

Свое участие в мероприятии уже подтвердили ведущие мировые эксперты – все они высоко оценили казахстанскую инициативу.

"Астанинский международный форум предоставит бесценную возможность для диалога в то время, когда мир остро нуждается в нем. Форум обещает способствовать взаимопониманию и представить практические предложения для решения сложных международных вопросов", – – отмечает колумнист Financial Times Тони Барбер.

Журналист и бывший сотрудник Bloomberg Шарлотта Кан также подчеркивает:

"Мир находится на распутье. Поддержание спокойного, инклюзивного диалога жизненно важно, как никогда. AIF быстро зарекомендовал себя как уникальная глобальная платформа, объединяющая разные голоса для решения величайших вызовов современности". Шарлотта Кан

Это стремление к диалогу в переломный момент развития подтверждает и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани.

"Астанинский международный форум проходит в поворотный момент. Пока мы боремся со сложными вызовами, такими как изменение климата, экономическая нестабильность и растущее неравенство, конструктивный диалог становится более критичным, чем когда-либо". Антонелла Бассани

Миссия в многополярном мире

Основной мандат AIF 2025 — возрождение мультилатерализма (способ организации международных отношений, основанный на механизмах, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами, – прим.ред.) и содействие межгосударственному сотрудничеству в условиях глобальных вызовов.

Организаторы стремятся объединить ведущих мировых политиков, бизнес-лидеров, экспертов и инвесторов для создания "практических подходов к наиболее острым глобальным проблемам". В эпоху, когда традиционные институты сталкиваются с серьезными испытаниями, а доверие между странами подорвано, роль таких независимых площадок, как AIF, возрастает.

Казахстан, находясь на перекрестке Евразии, активно заявляет о себе как о региональном лидере и надежном партнере, способном предоставлять нейтральное пространство для диалога, что было отмечено ведущими зарубежными СМИ. Как выразилась Шарлотта Кан, AIF "объединяет разные голоса для решения величайших вызовов современности".

От геополитики до ИИ

Программа форума охватывает три магистральных направления, отражающих наиболее актуальные вызовы современности:

Внешняя политика и международная безопасность. Особый акцент сделан на "политике средних держав" – их возрастающей роли и влиянии на формирование международной повестки. Обсуждение "пакта о будущем" подчеркивает стремление форума к проактивному поиску решений для предотвращения и урегулирования конфликтов. Участие таких авторитетных экспертов, как председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, свидетельствует о высоком уровне дискуссии. Сам господин Хойсген так описывает текущую ситуацию:

"Мы переживаем период сдвигов в глобальном балансе сил. На сцену вышли новые игроки – государственные и негосударственные акторы, другие отошли от своих традиционных ролей. Итог этого процесса еще неясен. Остается надежда, что новый баланс сил будет основан на общих нормах, а не отразит правило джунглей". Кристоф Хойсген

Энергетика и изменение климата. Форум рассмотрит управление водными ресурсами в Центральной Азии как ключевую инвестицию в устойчивое будущее региона. Дискуссии об инновационных вызовах и глобальных действиях в области климата, с участием таких фигур, как глава IRENA Франческо Ла Камера и президент COP29 Мухтар Бабаев, подчеркивают важность перехода к "зеленой" экономике и поиска совместных ответов на климатический кризис.

Антонелла Бассани из Всемирного банка напрямую связывает эти вызовы:

"Пока мы боремся со сложными вызовами, такими как изменение климата, экономическая нестабильность и растущее неравенство, конструктивный диалог становится более критичным, чем когда-либо". Антонелла Бассани

Экономика и финансы. Центральной темой станет влияние искусственного интеллекта – как на будущее мировой торговли и переосмысление глобальной экономической мощи, так и на управление "интеллектуальным достоянием". Важным аспектом станет адаптация малых государств к доминированию "ИИ-сверхдержав", поиск механизмов, позволяющих им не остаться на периферии цифровой эры. Антонелла Бассани подчеркивает актуальность этих тем, отмечая, что Всемирный банк готов "изучить решения и возможности с другими участниками Форума, в частности, в области повышения экономической стабильности, создания большего количества и более качественных рабочих мест и повышения устойчивости перед лицом этой неопределенности".

Глобальный вес диалога

Одним из ключевых индикаторов значимости AIF 2025 является беспрецедентный состав участников. Среди подтвердивших свое присутствие – главы государств и правительств (президент Руанды, премьер-министры Албании, Хорватии, Катара), экс-Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, руководители крупнейших международных организаций (Совет Европы, ФАО, МОМ, ОЭСР, ВОИС, Всемирный банк, ПРООН, АБИИ, ЕБРР, ОТГ), топ-менеджеры мировых компаний (Google, Masdar), а также влиятельные эксперты и аналитики. Этот "созвездие" лидеров и мыслителей со всего мира создает уникальную возможность для многостороннего обмена мнениями и поиска консенсуса по сложнейшим вопросам, что, по словам Тони Барбера, обещает "способствовать взаимопониманию и представить практические предложения".

Роль Казахстана: площадка для сотрудничества

Проведение AIF 2025 в Астане под патронажем президента Касым-Жомарта Токаева подтверждает стремление Казахстана играть более активную роль на международной арене. Страна позиционирует себя как надежный мост между Востоком и Западом, Севером и Югом, способный содействовать сотрудничеству и дипломатии в неспокойное время. Форум служит важным инструментом для укрепления позиций Казахстана в Центральной Азии и демонстрации его приверженности принципам открытого диалога и многостороннего взаимодействия.