КАМАЗ на службе у фермеров: мощь, комфорт и выгода в одном решении

На международной выставке сельского хозяйства KazAgro/KazFarm-2025, прошедшей с 22 по 24 октября в Международном выставочном центре EXPO в Астане, компания "КАМАЗ" представила технику, созданную с учетом потребностей современного аграрного рынка, сообщает Zakon.kz.

В экспозиции – новейший седельный тягач КАМАЗ-54902 и хорошо зарекомендовавший себя самосвал КАМАЗ-45143. Оба автомобиля символизируют ключевые принципы бренда – надежность, эффективность и уверенность в любой дороге.

Современный комфорт и экономичность: КАМАЗ-54902

Седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2) – представитель нового поколения автомобилей К5. Он был выпущен на рынок в 2024 году и предназначен для региональных перевозок на небольшие и средние расстояния. Модель оснащена современной кабиной шириной 2,3 м с низкой крышей и удобным спальным местом – то, что ценят водители, проводящие много времени за рулем. Данный транспортный тягач с колесной формулой 4×2 в составе автопоезда с полуприцепом отлично подходит для перевозки сыпучих грузов, минеральных удобрений, зерна и сельхозпродукции по дорогам всех категорий.

Двигатель KAMAZ-689 мощностью 390 л. с. и 12-ступенчатая роботизированная коробка передач с ретардером обеспечивают плавное движение и безопасное торможение даже на сложных участках пути. Экономичный гипоидный ведущий мост с оптимальным передаточным числом повышает топливную эффективность. Высота седельно-сцепного устройства – 1150 мм, нагрузка на него – 11 250 кг, полная масса буксируемого полуприцепа – 36 250 кг.

КАМАЗ-54902 уже успел получить признание профессионального сообщества: в августе 2025 года он стал победителем Всероссийского конкурса "Лидер мобильной торговли-2025" в номинации "Лучший транспорт для E-commerce. Большегрузные перевозки, тягачи".

Классика, проверенная временем: КАМАЗ-45143

На стенде компании также представлен самосвал КАМАЗ-45143 – один из самых востребованных автомобилей для сельского хозяйства и строительной сферы. Этот трехосный самосвал с колесной формулой 6×4 отлично подходит для перевозки сыпучих грузов, минеральных удобрений, зерна и сельхозпродукции по дорогам всех категорий, включая грунтовые.

Самосвальная платформа модели может разгружаться на две стороны, а надставные борта увеличивают полезный объем кузова – важное преимущество для аграриев в сезон уборки.

Прочность конструкции, надежность узлов и простота обслуживания делают КАМАЗ-45143 универсальным помощником в агропромышленном комплексе.

Финансовая аренда от КАМАЗ: удобные решения для клиентов

Все представленные автомобили доступны в финансовую аренду через собственную программу лизинга. Она позволяет приобрести технику на выгодных условиях с минимальными первоначальными вложениями и гибким графиком платежей. Такой подход делает технику КАМАЗ доступной для фермеров, агрохолдингов и транспортных компаний, помогая обновлять автопарк без чрезмерной нагрузки на бюджет.

Инновации и надежность – путь к успеху

Выставка KazAgro/KazFarm-2025 традиционно объединяет более 250 участников из 20 стран и служит площадкой для демонстрации мировых инноваций в сельском хозяйстве. Участие КАМАЗ в этом мероприятии подчеркивает стремление компании поддерживать развитие агропромышленного комплекса Казахстана, предлагая технику, способную работать в самых разнообразных условиях.

КАМАЗ остается символом уверенности на дороге и партнером, которому доверяют профессионалы!

