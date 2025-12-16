ПетроКазахстан поздравил Бибигуль Тулегенову с днем рождения

"От имени компании ПетроКазахстан и ее многочисленного коллектива сердечно поздравляем Бибигуль Тулегенову с днем рождения!" – говорится в сообщении.

Бибигуль Ахметовна – выдающаяся оперная певица, педагог и одна из самых значимых фигур в истории казахстанской музыкальной культуры. Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат государственных премий – ее имя давно стало символом профессионального мастерства, духовной силы и высокого служения искусству.

Сегодня особое место в жизни Бибигуль Ахметовны занимает Международный конкурс вокалистов, являющийся ее детищем. Этот престижный конкурс открывает молодым талантам возможность заявить о себе и проявить мастерство на большой сцене. Важно, что конкурс укрепляет международный авторитет Казахстана в сфере музыкального искусства, привлекает внимание к классической и народной музыке, способствует духовному развитию молодежи, тем самым продолжая дело, которому Бибигуль Ахметовна посвятила всю свою жизнь.

В компании отметили, что гордятся своей причастностью к проведению такого важного проекта в сфере культуры и искусства, выступая на протяжении многих лет одним из его партнеров.

"Дорогая Бибигуль Ахметовна! Примите наши самые теплые и искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и душевного благополучия. Ваш огромный вклад в развитие культуры в стране и вдохновение, которое Вы дарите поколениям, – предмет глубокой гордости и искреннего уважения", – говорится в сообщении.

Компания также поздравила всех казахстанцев с Днем Независимости, пожелав мира, стабильности, процветания и уверенного движения вперед.

Фото: ПетроКазахстан

Партнерский материал