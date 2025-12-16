В Алматы с военным оркестром поздравили Бибигуль Тулегенову

Во дворе дома казахстанской оперной певицы, актрисы и педагога Бибигуль Тулегеновой заиграл военный оркестр, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие Управления по делам обороны Бостандыкского района города Алматы и Военного института Сухопутных войск поздравили ее с Днем Независимости и с днем рождения и вручили цветы и поздравительный адрес, выразив ей глубокое уважение и благодарность.

Именинница, чей день рождения совпал с Днем Независимости нашей Родины, с улыбкой на лице наблюдала за концертом из окна своего дома. Наслаждались концертом не только певица и ее близкие, но и все жильцы дома.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Военнослужащих знаменитость всегда принимает у себя дома с особой радостью и теплотой. Бибигуль Ахметовна пребывала в хорошем расположении духа, обрадовала гостей отменным настроением и самочувствием. Именинница поздравила военнослужащих и всех казахстанцев с Днем Независимости и пожелала всем крепкого здоровья, благополучия и ясного неба.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Я всегда с особым чувством отношусь к людям в военной форме. Спасибо вам за службу и за этот трогательный подарок. Желаю нашей стране мира, а каждому казахстанцу – здоровья, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне", – сказала Бибигуль Тулегенова.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Сегодня, 16 декабря 2025 года, народной артистке Бибигуль Тулегеновой исполнилось 96 лет.

Ровно год назад алматинские военнослужащие с почестями поздравили Бибигуль Тулегенову с юбилеем.