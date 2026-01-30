#Казахстан в сравнении
Пресс-релизы

Министерство обороны проводит в южных регионах акцию "Біртұтас ел – біртұтас жер" для допризывной молодежи

патриотическая акция МО, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 11:54 Фото: gov.kz
В южных регионах страны Министерство обороны Казахстана проводит информационно-разъяснительную акцию "Біртұтас ел – біртұтас жер", направленную на повышение престижа воинской службы и патриотическое воспитание допризывной молодежи, сообщает Zakon.kz.

Встречи со старшеклассниками и учащимися учебных заведений Жамбылской и Туркестанской областей, а также города Шымкента проводят представители департаментов воспитательной и идеологической работы, военного образования и науки, Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и движения "Жас сарбаз".

Фото: gov.kz

В Таразе во Дворце культуры "Баласагун" мероприятие собрало около тысячи школьников. Представители оборонного ведомства также посетили военную школу-интернат имени Бауыржана Момышулы и школу-гимназию № 1 имени Алихана Бокейханова, где старшеклассники проявили высокий интерес к военным специальностям и обучению в военных вузах.

"В ходе доверительного общения мы увидели искренний интерес ребят к военной профессии и их патриотический настрой. Такие встречи помогают молодежи осознанно подойти к выбору профессии и служению Родине", – отметил старший офицер Департамента воспитательной и идеологической работы полковник Даулет Бейсеков.

В городе Арыс Туркестанской области встречи прошли и в общеобразовательных школах. Учащимся рассказали об условиях воинской службы, социальных льготах и порядке поступления в военные вузы.

В рамках акции Музей боевой славы Национального военно-патриотического центра представил экспозицию, посвященную подвигам воинов-казахстанцев в годы Великой Отечественной войны. О героических страницах истории молодежи рассказала руководитель музея, внучка генерала Ивана Панфилова Алуа Байкадамова. Яркий эмоциональный отклик у участников также вызвало выступление творческого коллектива НВПЦ.

Сегодня акция "Біртұтас ел – біртұтас жер" проходит в городе Кентау.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
