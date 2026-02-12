#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Общество

Как будет проходить республиканский референдум по проекту Конституции в Казахстане

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 17:18 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман на брифинге в ведомстве 12 февраля 2026 года представил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Мухтар Ерман отметил, что в целом длительность кампании со дня назначения даты референдума до дня голосования составит 32 дня.

"Работа по составлению списка голосующих начинается акиматами сразу после назначения, за 20 дней до дня голосования, то есть 22 февраля, списки за подписью соответствующего акима передаются на участок референдума и в электронном виде в Центральную комиссию референдума. За 15 дней до дня голосования, то есть с 27 февраля начинается ознакомление граждан со списками на участках. Участковая комиссия референдума не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, то есть до 4 марта, информирует граждан о месте и времени голосования. Агитация начинается с момента назначения и завершается в 00:00 часов дня, предшествующего голосованию", – сказал он.

С 12 февраля по 00:00 14 марта будет проводиться агитация к голосованию. 14 марта – день тишины перед голосованием.

Голосование пройдет 15 марта с 7:00 до 20:00, если иное не будет установлено территориальными комиссиями референдума, в целях удобства голосующих.

"Официальные сообщения Центральной комиссии референдума об итогах референдума публикуются в СМИ не позднее семи дней со дня проведения голосования, то есть до 21 марта", – резюмировал он.

11 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
ЦИК утвердила план мероприятий по проведению референдума по АЭС
12:02, 04 сентября 2024
ЦИК утвердила план мероприятий по проведению референдума по АЭС
Проект новой Конституции предложено вынести на общенародный референдум
16:01, 11 февраля 2026
Проект новой Конституции предложено вынести на общенародный референдум
Проект новой Конституции предложили вынести на референдум
17:38, 05 февраля 2026
Проект новой Конституции предложили вынести на референдум
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
17:21, Сегодня
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
17:02, Сегодня
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
Родившаяся в России казахстанская горнолыжница едва избежала драмы на Олимпиаде
17:02, Сегодня
Родившаяся в России казахстанская горнолыжница едва избежала драмы на Олимпиаде
Лучшему могулисту Казахстана не удалось выйти в суперфинал Олимпиады
16:43, Сегодня
Лучшему могулисту Казахстана не удалось выйти в суперфинал Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: