Как будет проходить республиканский референдум по проекту Конституции в Казахстане

Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман на брифинге в ведомстве 12 февраля 2026 года представил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Мухтар Ерман отметил, что в целом длительность кампании со дня назначения даты референдума до дня голосования составит 32 дня.

"Работа по составлению списка голосующих начинается акиматами сразу после назначения, за 20 дней до дня голосования, то есть 22 февраля, списки за подписью соответствующего акима передаются на участок референдума и в электронном виде в Центральную комиссию референдума. За 15 дней до дня голосования, то есть с 27 февраля начинается ознакомление граждан со списками на участках. Участковая комиссия референдума не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, то есть до 4 марта, информирует граждан о месте и времени голосования. Агитация начинается с момента назначения и завершается в 00:00 часов дня, предшествующего голосованию", – сказал он.

С 12 февраля по 00:00 14 марта будет проводиться агитация к голосованию. 14 марта – день тишины перед голосованием.

Голосование пройдет 15 марта с 7:00 до 20:00, если иное не будет установлено территориальными комиссиями референдума, в целях удобства голосующих.

"Официальные сообщения Центральной комиссии референдума об итогах референдума публикуются в СМИ не позднее семи дней со дня проведения голосования, то есть до 21 марта", – резюмировал он.

11 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.