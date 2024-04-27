В Ташкенте прошло 78-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ
В заседании также приняли участие руководители таможенных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и представители Исполнительного комитета СНГ.
В ходе заседания обсуждались вопросы совершенствования таможенного контроля и формальностей на границах, а также подготовки кадров.
Также на заседании главы таможенных служб рассмотрели и приняли решения по вопросам создания транзитного портала таможенных служб СНГ, упрощения контроля транзитных потоков, отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб и особенностей ввоза товаров физическими лицами.
Председатель КГД отметил необходимость развития применения цифровых технологий для транзитных перевозок на пространстве СНГ, применения механизма бесшовных перевозок и дальнейшего повышения цифровой зрелости таможенных служб.
Фото: пресс-служба КГД РК
По итогам заседания стороны подчеркнули, что приоритетными направлениями сотрудничества таможенных служб СНГ является дальнейшее снижение административных барьеров и ограничений во взаимной торговле, ускорение перемещения трансграничного перемещения товаров и борьба с незаконным товарооборотом на пространстве СНГ.
Следующее заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств состоится во втором полугодии текущего года.