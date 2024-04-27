В Ташкенте прошло 78-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ

Председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев принял участие в 78-м заседании Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств, которое прошло 26 апреля текущего года в г. Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

В заседании также приняли участие руководители таможенных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и представители Исполнительного комитета СНГ.

В ходе заседания обсуждались вопросы совершенствования таможенного контроля и формальностей на границах, а также подготовки кадров.

Также на заседании главы таможенных служб рассмотрели и приняли решения по вопросам создания транзитного портала таможенных служб СНГ, упрощения контроля транзитных потоков, отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб и особенностей ввоза товаров физическими лицами.

Председатель КГД отметил необходимость развития применения цифровых технологий для транзитных перевозок на пространстве СНГ, применения механизма бесшовных перевозок и дальнейшего повышения цифровой зрелости таможенных служб.

Фото: пресс-служба КГД РК

По итогам заседания стороны подчеркнули, что приоритетными направлениями сотрудничества таможенных служб СНГ является дальнейшее снижение административных барьеров и ограничений во взаимной торговле, ускорение перемещения трансграничного перемещения товаров и борьба с незаконным товарооборотом на пространстве СНГ.

Следующее заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств состоится во втором полугодии текущего года.