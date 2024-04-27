Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Ташкенте прошло 78-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ

заседание руководителей таможенных служб, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 18:42 Фото: пресс-служба КГД РК
Председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев принял участие в 78-м заседании Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств, которое прошло 26 апреля текущего года в г. Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

В заседании также приняли участие руководители таможенных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и представители Исполнительного комитета СНГ.

В ходе заседания обсуждались вопросы совершенствования таможенного контроля и формальностей на границах, а также подготовки кадров.

Также на заседании главы таможенных служб рассмотрели и приняли решения по вопросам создания транзитного портала таможенных служб СНГ, упрощения контроля транзитных потоков, отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб и особенностей ввоза товаров физическими лицами.

Председатель КГД отметил необходимость развития применения цифровых технологий для транзитных перевозок на пространстве СНГ, применения механизма бесшовных перевозок и дальнейшего повышения цифровой зрелости таможенных служб.

заседание, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 18:42

Фото: пресс-служба КГД РК

По итогам заседания стороны подчеркнули, что приоритетными направлениями сотрудничества таможенных служб СНГ является дальнейшее снижение административных барьеров и ограничений во взаимной торговле, ускорение перемещения трансграничного перемещения товаров и борьба с незаконным товарооборотом на пространстве СНГ.

Следующее заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств состоится во втором полугодии текущего года.

Читайте также

посадка деревьев
Новую аллею открыли в Астане
Заседание ШОС онлайн
Заседание министров юстиции стран ШОС проведут онлайн из-за паводков
Стали известны победители премии Е+ Awards Центральная Азия 2024
Стали известны победители премии Е+ Awards Центральная Азия 2024
Елена Беляева
Россия Комитет государственных доходов Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Почему резко похолодало в Алматы
Почему резко похолодало в Алматы
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: