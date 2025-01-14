Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС

Высший Евразийский Экономический совет принял решение от 26 декабря 2024 года "О предоставлении Исламской Республике Иран статуса государства – наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что принимая во внимание обращение президента Исламской Республики Иран по вопросу о предоставлении статуса государства – наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, в соответствии со статьей 109 Договора о Евразийском экономическом союзе Высший Евразийский экономический совет решил:

Предоставить Исламской Республике Иран статус государства – наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

Документ подписали члены Высшего Евразийского экономического совета:

от Армении;

от Беларуси;

от Казахстана;

от Кыргызстана;

от России.

Решение вступило в силу с 13 января 2025 года.