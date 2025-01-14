Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС
Фото: akorda.kz
Высший Евразийский Экономический совет принял решение от 26 декабря 2024 года "О предоставлении Исламской Республике Иран статуса государства – наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", сообщает Zakon.kz.
В документе говорится, что принимая во внимание обращение президента Исламской Республики Иран по вопросу о предоставлении статуса государства – наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, в соответствии со статьей 109 Договора о Евразийском экономическом союзе Высший Евразийский экономический совет решил:
Предоставить Исламской Республике Иран статус государства – наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
Документ подписали члены Высшего Евразийского экономического совета:
- от Армении;
- от Беларуси;
- от Казахстана;
- от Кыргызстана;
- от России.
Решение вступило в силу с 13 января 2025 года.
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