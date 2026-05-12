EXEED представил новые модели и батарею Rhino в Пекине

На Auto China 2026 в Пекине бренд EXEED представил сразу несколько новых моделей и раскрыл детали своих разработок в сфере новой энергетики. Главным технологическим анонсом стала твердотельная батарея Rhino, серийное производство которой компания планирует начать уже в 2027 году.

В структуре Chery Holding Group бренд EXEED выступает ключевой платформой для развития премиального и технологического направления. Здесь делают ставку на электрификацию, цифровые системы управления, современные материалы, продвинутую эргономику и новые стандарты безопасности, формируя собственный подход к технологичному премиум-сегменту.

Именно в моделях марки сегодня сосредоточена значительная часть передовых инженерных решений и новых архитектур холдинга, часть которых в дальнейшем масштабируются и находят применение в других брендах группы.

"Пекинский автосалон-2026 наглядно показывает, насколько стремительно трансформируется автомобильная индустрия и какую роль в этом процессе сегодня играют китайские бренды. Мы видим, что конкуренция все больше смещается в сторону технологий, дизайна, безопасности и пользовательского опыта. EXEED – один из брендов, который последовательно развивает это направление, предлагая современные технологические решения в более высоком ценовом сегменте", – говорит генеральный директор Orbis Auto Динара Искакова.

Фото: Exeed

Главные премьеры EXEED

EXEED представил сразу несколько новинок, но главный акцент сделал не столько на расширении модельного ряда, сколько на технологическом развитии: от дизайна до принципиально новых решений в области энергетики и безопасности.

Одной из ключевых премьер выставки стал флагманский EXEED ET8. Модель демонстрирует, что инновации бренда касаются не только визуальной части, но и инженерии. Электрический полный привод и высокоэффективная силовая установка позволяют кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 5,4 секунды.

EXEED ES GT стал первым кросс-универсалом марки с футуристичным интерьером "Galactic Horizon". Панорамный обзор, отделка из натурального карбона и спортивные сиденья сформировали пространство, где дизайн напрямую влияет на восприятие управления и комфорт.

Полноразмерный EXEED EX8 развивает идею технологичного премиума через концепцию "Starship Porthole". Интерьер, вдохновленный эстетикой космических кораблей, ориентирован на создание максимально комфортной и высокотехнологичной среды для всех шести пассажиров.

Купе-кроссовер EXEED EX6 делает ставку на авангардный дизайн и интеллектуальные системы, а обновленный EXEED RX FL демонстрирует эволюцию фирменного стиля бренда, получив новый язык дизайна при сохранении узнаваемой ДНК.

Однако главным технологическим инфоповодом стала твердотельная батарея Rhino. Над технологией работала команда из более чем 1200 специалистов, а объем инвестиций в проект оценивается в миллиарды долларов. Аккумулятор успешно проходит экстремальные испытания, выдерживая прокол иглой и даже сверления без риска возгорания или взрыва. Такие решения способны вывести безопасность электромобилей на новый уровень и повысить доверие к электротранспорту.

Важно, что технология уже готовится к практическому применению. Первые серийные автомобили с батареями Rhino появятся в 2027 году, ими оснастят флагманские модели линейки EXLANTIX ES8.

Фото: Exeed

Таким образом, EXEED последовательно смещает фокус с демонстрации концептов на внедрение реальных технологий. Новые модели становятся платформой для инноваций, а сами инновации – инструментом повышения безопасности, эффективности и качества пользовательского опыта.

Тест-драйв новинок

Помимо презентации новинок, EXEED организовал тест-драйвы на трассе Beijing Keizer Track в рамках международного бизнес-саммита бренда.

Главной моделью заездов стал флагманский кроссовер ET8, оснащенный новой гибридной платформой с интеллектуальным полным приводом и силовой установкой с тепловой эффективностью 45,79%. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды.

Фото: Exeed

На трассе EXEED ET8 продемонстрировал работу адаптивной подвески CDC, которая в реальном времени анализирует дорожное покрытие и реагирует на повороты, ускорения и смену рельефа. Кузов сохраняет устойчивость, а траектория остается выверенной даже на высоких скоростях.

Отдельное внимание бренд уделил модели MX с системой последовательного гибрида Extended Range (REEV), ориентированной на сочетание запаса хода, комфорта и уверенной динамики. Во время заездов автомобиль продемонстрировал быстрый отклик электромотора мощностью 195 кВт, стабильное ускорение и уверенное торможение даже при высоких нагрузках. Тормозной путь модели составляет 36,2 метра. Развитие собственных технологий и инженерных платформ стало одним из факторов глобального роста EXEED. С момента дебюта во Франкфурте в 2017 году бренд вышел на рынки 29 стран и семь лет подряд удерживает лидерство по экспорту среди китайских премиальных автомобильных марок.

Фото: Exeed

В основе этого успеха – мощная технологическая база материнской компании. Подъем холдинга в рейтинге Fortune Global 500 до 233-го места отражает масштаб инвестиций, инженерных ресурсов и амбиций, стоящих за брендом.

Сегодня EXEED формирует новое понимание премиальности. Это уже не только материалы, статус или дизайн, но и сочетание технологий, безопасности, динамики и интеллектуальных систем, которые находят практическое применение в реальных сценариях вождения, повышая защиту, комфорт и эффективность.