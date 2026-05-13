"КАМАЗ" представил автомобили поколения К5 на выставке Comtrux Astana 2026, прошедшей с 5 по 7 мая в Астане

Comtrux Astana – Международной выставки коммерческого транспорта и решений для дорожной логистики в Казахстане и Центральной Азии.

На выставке были представлены современные грузовики и автобусы, кузова и прицепы, а также инновационные решения в сфере навигации, телематики и управления автопарком. Компании-участники представили широкий выбор запчастей, сервисных услуг и возможностей для индивидуальной настройки техники.

"КАМАЗ" представил три седельных тягача из новейшей линейки К5 – КАМАЗ-54901, КАМАЗ-54902, КАМАЗ-65955 и тентовый полуприцеп Vollkraft.

Седельный тягач КАМАЗ-54901 (4х2) – флагман нового модельного ряда К5. Он разработан для интенсивной эксплуатации в сложных климатических и дорожных условиях. Благодаря сочетанию выносливости и передовых инженерных решений, модель стала одной из наиболее востребованных в линейке высокотехнологичной автотехники российского автопроизводителя и пользуется высоким спросом у транспортных компаний на маршрутах по всей России и странам СНГ.

Автомобиль оснащен рядным шестицилиндровым двигателем KAMAЗ ("Евро-5") рабочим объемом 13 л, мощностью 482 л. с. и крутящим моментом 2403 Нм. Применение современных высокотехнологичных конструктивных решений позволило увеличить межсервисный интервал до 80 тысяч км, а ресурс двигателя до 1,5 млн км, при этом снизить расход топлива на 10% по сравнению с автомобилями предыдущего поколения. 12-ступенчатая роботизированная коробка передач с низким уровнем шума и высоким КПД способствует экономии топлива и снижению нагрузки на двигатель. Отдельно стоит отметить современную и просторную кабину с высокой крышей и ровным полом, которая оборудована двумя спальными местами, системой вентиляции, подогревом сидений. Это делает ее полноценным "домом в дороге" для дальнобойщиков.

Седельный тягач КАМАЗ-54902 (4х2) создан в развитие линейки К5 вслед за магистральным тягачом КАМАЗ-54901, с учетом обратной связи от водителей, логистических компаний и сервисных центров. Данная модель разработана для региональных перевозок на сравнительно небольшие расстояния. Новый тягач пользуется популярностью среди российских транспортных и производственных компаний.

КАМАЗ-54902 оснащен современной комфортабельной кабиной шириной 2,3 м с низкой крышей и одним спальным местом. В нем установлен проверенный временем двигатель KAMAЗ-689.510 объемом 8,9 л и мощностью 390 л.с., соответствующий экологическому стандарту Евро-5. В тандеме с 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач он обеспечивает плавное переключение, снижение нагрузки на двигатель и экономичный расход топлива.

В линейке современных седельных тягачей КАМАЗ-65955 (6х6) занимает особое место – это сверхмощный тяжелый тягач, созданный для перевозки негабаритных и сверхтяжелых грузов. Полный привод и трехосная компоновка делают его незаменимым в условиях бездорожья, на нефтегазовых объектах, в горнодобывающей промышленности и при строительстве крупных инфраструктурных объектов.

"Сердце" машины – новый двигатель KAMAЗ-910.50 ("Евро-5") рабочим объемом 12,9 л, мощностью 560 л.с. Шестнадцатиступенчатая механическая коробка передач с низким уровнем шума и высоким КПД позволяет снизить расход топлива. Благодаря мощности двигателя (560 л.с.) в сочетании с высоким крутящим моментом (2600 Нм) и прочной трансмиссией достигается уникальная тяговая динамика. Применение современных высокотехнологичных конструктивных решений позволило увеличить межсервисный интервал до 80 тысяч км, а ресурс двигателя до 1 млн км. КАМАЗ-65955 оснащен кабиной с низкой крышей, внутри которой есть всё необходимое для длительных рейсов: просторное спальное место, подогрев сидений, автономный отопитель, холодильник, мультимедийная система с навигацией.

Помимо самих грузовиков, был представлен трехосный тентовый полуприцеп Vollkraft объемом 92 м³. Этот полуприцеп, узбекской компании "UzAuto TRAILER", предназначен для эксплуатации с двухосным седельным тягачом. Он оборудован тентом и трансформируемой конструкцией.

"КАМАЗ" продолжает развивать модельный ряд, предлагая решения, которые отвечают самым высоким требованиям к безопасности, комфорту и эффективности для бизнеса. Наряду с новыми моделями линейки К5 "КАМАЗ" предлагает собственную финансовую программу, что обеспечивает доступность и удобство приобретения новых тягачей.

