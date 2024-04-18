Уникальные автомобили представили на выставке в Астане

17 по 19 апреля в Астане проходит крупнейшая выставке коммерческого транспорта Komtrans Astana. На выставке представили автомобили, которые используются для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также для грузовых и пассажирских перевозок, сообщает Zakon.kz.

В павильоне Международного выставочного центра EXPO посетители могут ознакомиться с современным коммерческим транспортом на различных видах топлива. Сама выставка Komtrans Astana является основным событием в области грузового и коммерческого транспорта в Центральной Азии, а также B2B-платформой для демонстрации нового ассортимента продукции, технологий и решений для развития транспортной инфраструктуры и эксплуатации в различных отраслях и направлениях бизнеса.



Фото: Никита Конюхов

"Коммерческий транспорт является ключевым звеном в развитии различных отраслей экономики и поддержании высокого уровня жизни населения. В рамках выставочной экспозиции Komtrans Astana мы представили перспективные модели общественного, грузового и специального транспорта, который соответствует возрастающим требованиям общества к экологичности, безопасности и высокому уровню комфорта", – прокомментировал генеральный директор ГК "Современные транспортные технологии" Олег Марков.

На одной из выставочных экспозиций Группа компаний "Современные транспортные технологии", крупнейший российский автомобильный торговый дом, и ГК "Вираж" представляют технику для выполнения широкого спектра задач.



"В этом году мы хотим познакомить гостей выставки с не имеющим аналогов в странах СНГ коммерческим электрическим транспортом, который ранее не был представлен в Казахстане, а также наглядно показать, какие новшества были введены для повышения надежности и функциональности автомобилей скорой медицинской помощи и штабных машин МЧС", – сообщил директор ТОО "ГазАвто Казахстан" Дмитрий Лохмачев.

Руководитель направления департамента по работе с дилерской сетью в странах ближнего зарубежья ГК "Современные транспортные технологии" Константин Шаров подробно рассказал о представленных автомобилях.



В частности, на выставке есть автомобили, которые используются для предотвращения и ликвидации ЧС. Одна из таких машин – это штабной комплекс на базе фургона "Соболь NN".



Фото: Никита Конюхов

"Это компактный и очень маневренный автомобиль, достаточно комфортный для долгих поездок и для организации длительной, даже круглосуточной работы. Внутренне пространство адаптировано для организации мобильного штаба и проведения совещаний, однако предусмотрено и достаточно места для перевозки груза", – рассказал Константин Шаров.

Он отметил, что пол машины покрыт автолином для предотвращения скольжения.

"Благодаря односкатному мосту предусмотрено расширение пространства в пассажирском салоне на 30%. Багажник на крыше увеличивает возможности для перевозки груза. Автомобиль оснащен сигнально-громкоговорящим устройством и системой громкого оповещения, а внутреннее пространство адаптировано под комфортное проведение совещаний", – сказал Шаров.

Фото: Никита Конюхов

Также Константин Шаров рассказал, что на выставке представлен малый лесопатрульный комплекс, который создан на базе полноприводного "Соболя". Он оснащен противопожарным инвентарем для патрулирования лесной полосы, оперативной ликвидации возгораний и предотвращения пожаров.



Фото: Никита Конюхов

"Машина используется для предотвращения пожаров, патрулирования труднопроходимой местности и оперативной ликвидации небольших очагов возгораний. Часто бывает, что, вовремя обнаружив и потушив небольшое возгорание, мы можем избежать большой беды", – дополнил Константин Шаров.

По его словам, модель хорошо известна в Казахстане своими высокими внедорожными качествами.

Также представители компании рассказали, что благодаря мобильности и высокой проходимости комплекс способствует обнаружению пожаров на ранних этапах и подходит для эксплуатации в любое время года, включая комфортное передвижение как по лесным и песчаным дорогам, так и по снежным заносам и бездорожью.

Фото: Никита Конюхов

Кроме того, было озвучено, что "Соболь 4х4" оснащен комплектом противопожарного оборудования, в том числе емкостью объемом 500 л для хранения и транспортировки воды и огнетушащих растворов к очагу возгорания. В комплектацию автомобиля также входят ранцевый лесной огнетушитель, газодымозащитный набор, лесопожарная ранцевая установка и т. д.



Следующий автомобиль, показанный в Казахстане впервые, это – реанимобиль "Газель NN".

Фото: Никита Конюхов

"Машина достаточно уникальна, поскольку она создавалась совместно с врачами станции скорой медицинской помощи Москвы. В ней учтены все их пожелания. Непосредственно тех бригад, которые ежедневно выезжают на вызовы и ежедневно доставляют пациентов до больницы. Продуманы все удобства – расположения сидений, ящиков и различных панелей. Сделано все так, чтобы врачам было удобно пациента довести до медицинского учреждения", – сказал Константин Шаров.

По его словам, еще одна особенность реанимобиля – пневматическая подвеска, которая обеспечивает плавность хода и позволяет компенсировать раскачку в поворотах и тряску на неровных и разбитых дорогах.

Фото: Никита Конюхов

Константин Шаров рассказал, что это важно и для проведения реанимационных мероприятий в пути, и для комфорта пациентов.



"Каждая кочка может отзываться болью при определенных заболеваниях или травмах. Пневмоподвеска также позволяет уменьшить высоту кузова при погрузке носилок. Компоновка салона, размещение оборудования продуманы таким образом, чтобы медики могли максимально эффективно оказывать помощь в дороге. Мебель сделана из легкого и долговечного металлопластика", – объяснил он.

Фото: Никита Конюхов

Также компания делает большой акцент на развитие темы электрического транспорта в Казахстане. Поэтому на выставке представлены два автомобиля на электрической тяге – микроавтобус и грузопассажирский фургон.



Представленный микроэлектробус "Газель e-City" нацелен на то, чтобы в корне изменить представление о том, насколько удобной может быть городская маршрутка.



Фото: Никита Конюхов

"Благодаря низкому полу и широким двойным дверям удалось избежать главной проблемы небольших автобусов – необходимости подниматься по ступенькам и протискиваться к свободному месту между рядами. А, например, человек в инвалидном кресле или пассажир с детской коляской может с тротуара заехать в салон даже без применения выносной аппарели", – сказал Константин Шаров.

В общем, микроавтобус рассчитан на перевозку 12 пассажиров.

Фото: Никита Конюхов

Как объяснили представители компании, на одной зарядке автобус может проехать до 150 км, а время быстрой зарядки батарей до 80-процентной емкости – всего 45 минут. Оригинальное конструкторское решение позволило решить проблему ускоренного расхода энергии во время зимних холодов: за отопление здесь отвечает специальная печка, работающая на природном газе.



Система термостатирования сохраняет емкость батарей в любую погоду.



Фото: Никита Конюхов

Машина уже прошла опытную эксплуатацию на дорогах Москвы, преодолев 25 тыс. км и перевезя 60 тыс. пассажиров. Сегодня еще два экземпляра находятся на опытной эксплуатации в двух совершенно разных природных зонах: в Сочи и на острове Сахалин.



Второй представленный электромобиль – это грузовой фургон "Газель e-NN".

Фото: Никита Конюхов

Константин Шаров подчеркнул, что несмотря на то, что внешне транспорт напоминает обычную "Газель", это полностью экологически чистый автомобиль с запасом хода от 120 до 150 км, в зависимости от комплектации.

"Хотя модель достаточно новая, она уже прошла проверку временем. Созданные на базе этого же шасси микроавтобусы уже три года работают на маршрутах в Нижнем Новгороде. Их пробег за это время превысил 70 тыс. км", – дополнил он.

Также на выставке "Комтранс Астана" впервые представлена в Казахстане новая модель среднетоннажного грузового автомобиля "Валдай 8".





Фото: Никита Конюхов

"Можно смело сказать, что в этой машине собраны все лучшие черты грузовиков этого класса. Мощное шасси, которое выдержит эксплуатацию с полной загрузкой даже в самых тяжелых условиях; очень комфортабельная трехместная кабина с кондиционером и камерой заднего вида; экономичный дизельный двигатель, агрегированный с 6-ступенчатой коробкой передач и эффективная, полностью дисковая тормозная система. Благодаря высокой маневренности грузовик может эксплуатироваться и в плотном городском потоке, и на междугородних перевозках", – перечислил Константин Шаров.

С его слов, надстройка может быть любая по желанию заказчика. На выставочном образце установлен мультитемпературный рефрижератор, который позволяет в разных отсеках перевозить грузы, требующие различного температурного режима. Например, мороженое мясо и овощи.

Еще одна представленная модель – это автобус среднего класса "Вектор NEXT".





Фото: Никита Конюхов

"При длине всего 8,8 м он способен перевозить до 70 пассажиров и может стать оптимальным выбором для небольших областных и районных центров. Автобус выпускается уже несколько лет и в России завоевал заслуженную популярность: в эксплуатации находятся тысячи таких машин. "Вектор" соответствует требованиям "безбарьерной среды": низкий уровень пола в районе задней двери позволил создать просторную накопительную площадку для размещения инвалидной или детской коляски", – дополнил Константин Шаров.

Директор ТОО "ГазАвто Казахстан" Дмитрий Лохмачев также сообщил, что группа компаний "Вираж" включает в себя три производственные площадки, которые находятся в Кокшетау и Семее. Помимо этого, дилерская сеть имеет 18 точек по Казахстану во всех крупных городах.

"Это и сервисные центры, и запасные части. Официально "Газелями" группа компаний занимается с 2002 года. За эти годы рынок сильно не менялся, появлялись новые конкуренты и бренды, но в целом свою долю наша компания удерживает. Если мы говорим про категорию легких коммерческих автомобилей, то здесь у нас порядка 90%. Вместе с автобусами и средней "тоннажной" мы занимаем 60% рынка", – заключил Дмитрий Лохмачев.

15 апреля в Казахстане изменили правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав.