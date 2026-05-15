Комфорт, доступность, широкий ассортимент: сеть магазинов "Мой Маркет" отмечает свой первый юбилей

За последний год рынок розничной торговли Казахстана заметно изменился. Покупатели все чаще выбирают современные магазины шаговой доступности, где сочетаются удобство, качество продукции, широкий ассортимент и высокий уровень сервиса.

Именно на этот формат делает ставку сеть "Мой Маркет", которая в мае отмечает первый год работы на рынке Казахстана.

За короткий срок компания сумела превратиться из нового игрока в одну из наиболее динамично развивающихся сетей convenience retail в регионе. Сегодня сеть насчитывает уже 22 действующих магазина и продолжает активное масштабирование. В компании отмечают, что темпы развития остаются высокими: сеть планирует дальнейшее расширение, увеличение количества торговых точек и выход в новые регионы.

Главным приоритетом "Мой Маркет" остается создание современного магазина у дома, куда покупатели приходят не только за быстрыми покупками, но и за комфортом, качеством и положительным покупательским опытом.

Каждый магазин сети создается по единым современным стандартам: просторные и светлые торговые залы, понятная навигация, аккуратная выкладка товаров, современное оборудование и комфортная атмосфера. В компании уверены, что современный ритейл сегодня – это не только ассортимент, но и эмоции покупателя от самого процесса покупки.

Отдельный акцент сеть делает на развитии собственного производства. За последний год компания существенно увеличила объемы выпуска продукции и расширила ассортимент собственного food-направления. Сегодня в магазинах активно развивается производство свежей выпечки, полуфабрикатов и готовой продукции.

Компания активно развивает собственное производство полуфабрикатов, предлагая покупателям более 80 видов продукции, которые сочетают качество, натуральные ингредиенты и удобство приготовления. Собственное производство позволяет компании контролировать качество на каждом этапе и регулярно расширять ассортимент в соответствии с запросами покупателей.

"Мы видим, что покупатели все чаще выбирают удобные решения для ежедневного питания. Поэтому активно инвестируем в развитие собственного производства, расширяем ассортимент выпечки, полуфабрикатов и готовой продукции. Для нас важно, чтобы покупатель мог приобрести в магазине не только базовые товары, но и свежую качественную еду", – отмечают в компании.

Формат открытого производства внутри магазинов становится дополнительным преимуществом сети. Покупатели могут видеть процесс приготовления продукции, что формирует доверие к качеству и свежести товаров.

В ТОО "Модерн Ритейл" отмечают, что первый год работы стал важным этапом формирования бренда и подтверждением востребованности современного формата convenience retail в Казахстане.

Сегодня "Мой Маркет" – это уже не просто магазин у дома, а современное пространство для ежедневных покупок, где сочетаются комфорт, доступность, широкий ассортимент и качественный сервис.

Компания уверенно продолжает движение вперед: масштабирует сеть, расширяет ассортимент, увеличивает объемы собственного производства и укрепляет сотрудничество с поставщиками. Впереди – новые открытия, дальнейшее развитие food-направления и усиление позиций на рынке современного ритейла Казахстана.

