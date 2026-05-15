#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Пресс-релизы

Комфорт, доступность, широкий ассортимент: сеть магазинов "Мой Маркет" отмечает свой первый юбилей

Сеть магазинов &quot;Мой Маркет&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 10:28 Фото: Мой маркет
За последний год рынок розничной торговли Казахстана заметно изменился. Покупатели все чаще выбирают современные магазины шаговой доступности, где сочетаются удобство, качество продукции, широкий ассортимент и высокий уровень сервиса.

Именно на этот формат делает ставку сеть "Мой Маркет", которая в мае отмечает первый год работы на рынке Казахстана.

За короткий срок компания сумела превратиться из нового игрока в одну из наиболее динамично развивающихся сетей convenience retail в регионе. Сегодня сеть насчитывает уже 22 действующих магазина и продолжает активное масштабирование. В компании отмечают, что темпы развития остаются высокими: сеть планирует дальнейшее расширение, увеличение количества торговых точек и выход в новые регионы.

Главным приоритетом "Мой Маркет" остается создание современного магазина у дома, куда покупатели приходят не только за быстрыми покупками, но и за комфортом, качеством и положительным покупательским опытом.

Каждый магазин сети создается по единым современным стандартам: просторные и светлые торговые залы, понятная навигация, аккуратная выкладка товаров, современное оборудование и комфортная атмосфера. В компании уверены, что современный ритейл сегодня – это не только ассортимент, но и эмоции покупателя от самого процесса покупки.

Отдельный акцент сеть делает на развитии собственного производства. За последний год компания существенно увеличила объемы выпуска продукции и расширила ассортимент собственного food-направления. Сегодня в магазинах активно развивается производство свежей выпечки, полуфабрикатов и готовой продукции.

Сеть магазинов "Мой Маркет", фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 10:28

Фото: Мой маркет

Компания активно развивает собственное производство полуфабрикатов, предлагая покупателям более 80 видов продукции, которые сочетают качество, натуральные ингредиенты и удобство приготовления. Собственное производство позволяет компании контролировать качество на каждом этапе и регулярно расширять ассортимент в соответствии с запросами покупателей.

"Мы видим, что покупатели все чаще выбирают удобные решения для ежедневного питания. Поэтому активно инвестируем в развитие собственного производства, расширяем ассортимент выпечки, полуфабрикатов и готовой продукции. Для нас важно, чтобы покупатель мог приобрести в магазине не только базовые товары, но и свежую качественную еду", – отмечают в компании.

Формат открытого производства внутри магазинов становится дополнительным преимуществом сети. Покупатели могут видеть процесс приготовления продукции, что формирует доверие к качеству и свежести товаров.

В ТОО "Модерн Ритейл" отмечают, что первый год работы стал важным этапом формирования бренда и подтверждением востребованности современного формата convenience retail в Казахстане.

Сегодня "Мой Маркет" – это уже не просто магазин у дома, а современное пространство для ежедневных покупок, где сочетаются комфорт, доступность, широкий ассортимент и качественный сервис.

Сеть магазинов "Мой Маркет", фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 10:28

Фото: Мой маркет

Компания уверенно продолжает движение вперед: масштабирует сеть, расширяет ассортимент, увеличивает объемы собственного производства и укрепляет сотрудничество с поставщиками. Впереди – новые открытия, дальнейшее развитие food-направления и усиление позиций на рынке современного ритейла Казахстана.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Сеть магазинов &quot;Мой Маркет&quot;
10:28, Сегодня
Комфорт, доступность, широкий ассортимент: сеть магазинов "Мой Маркет" отмечает свой первый юбилей
Как казахстанский 1Fit стал прибыльным ИТ-гигантом
14:41, 14 мая 2026
Жизнь на свои: как казахстанский 1Fit стал прибыльным ИТ-гигантом
Выставка Comtrux Astana
10:00, 13 мая 2026
"КАМАЗ" представил автомобили поколения К5 на выставке Comtrux Astana 2026, прошедшей с 5 по 7 мая в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шахмурат Муталип
10:30, Сегодня
Президент казахстанской федерации бокса вошёл в список самых молодых миллионеров Казахстана
Пётр Хребтов
10:28, Сегодня
Казахстанскому тяжелоатлету не удалось на чемпионате Азии повторить прошлогодний успех
Определены даты перенесённых туров КПЛ
09:57, Сегодня
Определены даты перенесённых туров КПЛ
Стало известно, когда пройдут полуфинальный матчи Кубка Казахстана-2026 по футболу
09:19, Сегодня
Стало известно, когда пройдут полуфинальные матчи Кубка Казахстана-2026 по футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: