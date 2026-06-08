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Astana Half Marathon 2026 установил рекорд по числу иностранных участников

Astana Half Marathon 2026, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:07 Фото: Almaty Marathon
7 июня в Астане в пятый юбилейный раз прошел Astana Half Marathon. Крупнейший беговой старт столицы, организованный корпоративным фондом "Смелость быть первым", собрал 7000 участников и установил рекорд по количеству зарубежных спортсменов за всю историю проведения забега.

В этом году на старт вышли 243 иностранных бегуна из более чем 30 стран мира. Больше всего зарубежных спортсменов представили Россию – 91 человек, Узбекистан – 28 и США – 17. Также на старт вышли участники из Китая – 15, Кыргызстана – 14, Франции – 11, Южной Кореи – 6, Великобритании – 6, Польши – 5 и Германии – 5. География забега охватила страны Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Океании.

Одной из причин высокой популярности старта среди зарубежных участников является маршрут, проходящий через ключевые достопримечательности города. Трасса пролегает от Площади Независимости через мосты "Архар" и "Сығанақ – Мәңгілік Ел", мимо "Акорды", набережной реки Есиль, монумента "Байтерек", комплекса Abu Dhabi Plaza и территории EXPO. Такой маршрут позволяет гостям города не только принять участие в спортивном событии, но и познакомиться с современной архитектурой и знаковыми локациями Астаны.

Astana Half Marathon 2026, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:07

Фото: Almaty Marathon

Ежегодно Astana Half Marathon привлекает все больше участников из разных стран мира, что подтверждает растущий международный статус забега и укрепляет позиции Астаны на мировой беговой карте. Одной из причин такого интереса является высокий уровень организации: Astana Half Marathon входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов AIMS, а его трассы сертифицированы в соответствии со стандартами World Athletics. Это гарантирует точность дистанции и объективность результатов, поэтому многие опытные бегуны выбирают старт в Астане для установления личных рекордов.

"Город, по которому бегут, становится городом, который запоминают. Для Астаны Astana Half Marathon – это возможность показать себя тысячам участников и гостей как административную столицу и одновременно как современный, активный и открытый город", – отметил председатель попечительского совета корпоративного фонда "Смелость быть первым" Галимжан Есенов.

Astana Half Marathon 2026, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:07

Фото: Almaty Marathon

Наряду со спортивной программой организаторы продолжили развивать экологические инициативы. В рамках общенациональной акции "Таза Қазақстан" на трассе и в стартово-финишном городке работали пункты раздельного сбора отходов и экологические зоны с интерактивными активностями для участников и гостей. Собранное вторсырье в рамках партнерства с EcoNetwork будет направлено на переработку.

Одним из ключевых экологических нововведений Astana Half Marathon стали одноразовые стаканчики из 100% перерабатываемого пластика с маркировкой PET 1. Они использовались на всех пунктах питания и после завершения забега были собраны эковолонтерами для последующей переработки. По данным организаторов, такая практика впервые была внедрена на массовом беговом старте в Казахстане.

Экологическая работа фонда носит системный характер. Так, на Almaty Half Marathon, который прошел 19 апреля, удалось собрать рекордные 786,45 кг вторсырья. На переработку были направлены 652,75 кг бумаги и картона, 117 кг пластика, 5,6 кг алюминия и 11,1 кг пленки. Таким образом, почти 800 кг отходов удалось вернуть в цикл переработки вместо отправки на полигон.

Astana Half Marathon 2026, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:07

Фото: Almaty Marathon

Отметим, продолжается регистрация на юбилейный 15-й Almaty Marathon, который состоится 28 сентября 2026 года. Специальным гостем крупнейшего марафона Центральной Азии станет известный японский бегун Юки Каваучи – победитель Бостонского марафона.

Astana Half Marathon прошел при поддержке акимата города Астаны.

Генеральный партнер Astana Half Marathon: Halyk Bank

Партнерский материал

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Айсулу Омарова
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