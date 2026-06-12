Айдос Мухамеджанов избран заместителем председателя правления Bank RBK

Совет директоров АO "Bank RBK" 11 июня принял решение об избрании Айдоса Мухамеджанова на должность заместителя председателя правления – члена правления банка с 12 июня.

Ранее согласие на назначение Айдоса Мухамеджанова на должность заместителя председателя правления – члена правления дало Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

До настоящего времени А. Мухамеджанов занимал должность управляющего директора Банка.

В качестве заместителя председателя правления он будет курировать деятельность IT-блока, подразделений стратегических и кредитных рисков сектора МСБ и розницы, а также кредитных администраторов.

Руководство банка убеждено, что лидерские качества и богатый профессиональный опыт А. Мухамеджанова позволят ему на новой должности внести вклад в повышение эффективности деятельности курируемых подразделений и в реализацию стратегии развития Банка в целом.

"Назначение Айдоса Мухамеджанова на должность заместителя председателя правления – это закономерный шаг карьерного роста члена команды Bank RBK, чья профессиональная экспертиза позволила ему выйти на новый уровень ответственности для решения масштабных задач. Искренне желаем ему успехов в работе, направленной на укрепление позиций банка на финансовом рынке страны", – прокомментировала назначение председатель правления банка Наталья Акентьева.

А. Мухамеджанов окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и получил степень магистра по специальности "Прикладная математика". Позже продолжил обучение в Евразийском институте рынка по специальности "Финансы и кредит" и получил степень MBA University of Strathlyde. Имеет более 20 лет профессионального опыта в различных финансовых институтах страны.

Банк представлен в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент, Балхаш, Жезказган, Сатпаев, Семей, Экибастуз, Аксай и Уральск.

АО "Bank RBK" по состоянию на 1 мая 2026 года среди коммерческих банков по размеру ссудного портфеля занимал 6 место, активам – 9 и капиталу – 10 место.

Активы АО "Bank RBK" на 1 июня 2026 года составили 2 948 млрд тенге, кредитный портфель – 1 635 млрд тенге, чистая прибыль банка за 5 месяцев 2026 года составила 22,8 млрд тенге.

*Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021.

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