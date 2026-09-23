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Пресс-релизы

13,2 млн пользователей в месяц, 30 лет на рынке: Kolesa Group отметили годовщину

Kolesa Group, юбилей, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:36 Фото: пресс-служба Kolesa Group
16 сентября Kolesa Group отпраздновала 30-летие компании. На мероприятие в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая в Алматы пришли партнеры и друзья компании, сообщает Zakon.kz.

В честь этого, здание ГАТОБ окрасилось в синий цвет – фирменный цвет компании. На самом мероприятии выступил хор при театре и певица Yenlik. Среди гостей – основатель компании Вали Хуснутдинов, который в 1996 году запустил газету "Колеса", а через год – "Крышу".

Kolesa Group, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:36

Фото: Kolesa Group

На сцене CEO компании Дмитрий Ботанов рассказал историю компании и подвел итоги 30 лет работы. Все началось в 1996 году с тетради объявлений о продаже автомобилей – так родилась газета "Колеса", через год вышла "Крыша". К 2006 году тираж "Колес" вырос до 45 тыс. экземпляров. В 2013 году появилось первое мобильное приложение, а в 2015-м компания закрыла печатные издания и перешла в цифру.

Сегодня, по данным компании, 13,2 млн пользователей в Казахстане и Узбекистане ежемесячно просматривают 200 млн страниц на платформах группы. С Kolesa Group сотрудничают 100 тыс. профессиональных пользователей – автодилеров, застройщиков, риелторов и банков; с платформой работает около 80% дилеров новых автомобилей в Казахстане. Компания проводит свыше 350 исследований в год. Показатели Top of Mind и NPS (Net Promoter Score) – 80 и выше 70 соответственно. У компании 7 офисов в 3 городах.

С 2016 года работает Kolesa Academy – оплачиваемая стажировка для начинающих IT-специалистов. С 2019 года проводится Kolesa Conf – одна из крупнейших IT-конференций в Казахстане, которая в прошлом году собрала больше 1,6 тыс. участников и спикеров.

Если вы достанете свой смартфон и посмотрите на приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы казахстанцев, – к каждому из них хоть немного приложили руку ребята, которые когда-то стажировались или работали в Kolesa Group, и это ребята из Казахстана. И, пожалуй, еще приятнее осознавать, что изменилась сама парадигма мышления для айтишников: чтобы работать в крупной продуктовой IT-компании и делать продукты для миллионов людей, сегодня не нужно уезжать из Казахстана. Дмитрий Ботанов
CEO Kolesa Group Дмитрий Ботанов, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:36

Фото: Kolesa Group

Миссия компании – помогать людям продавать и покупать, создавая лучшие продукты. Kolesa Group продолжит развивать сервисы для рынков автомобилей и недвижимости: Онлайн-бронирование квартир посуточно, которое растет на 20–30% в месяц, сервис "Крыша Агенты" для профессиональных риелторов и инструменты для застройщиков и автодилеров.

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Айсулу Омарова
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