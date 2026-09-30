#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
439.37
498.6
5.22
Пресс-релизы

1300 км запаса хода и тест с переворотом: чем удивляет новый LEPAS

Lepas L8, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 17:17 Фото: Lepas Global
Казахстанский авторынок скоро пополнится новым именем. LEPAS, бренд Chery Group, выводит сразу три кроссовера: L4, L6 и L8 – с акцентом на технологии, дизайн и комфорт. От компактного L4 до флагманского L8 – посмотрим, что LEPAS предложит казахстанским покупателям, рассказывает Zakon.kz.

Три кроссовера разных форматов

Линейку открывает компактный L4 длиной 4420 мм, ориентированный прежде всего на городскую эксплуатацию. L6 немного крупнее – 4554 мм – и занимает среднюю позицию в семействе с акцентом на пространство, технологии и комфорт. При этом колесная база у двух моделей одинаковая – 2700 мм.

Флагманский L8 заметно больше: 4688 мм в длину и 2800 мм между осями. Здесь акцент смещен в сторону пространства и комфорта: L8 представляет собой пятиместный кроссовер, а запас пространства для ног задних пассажиров достигает 970 мм.

новая марка китайских авто Lepas, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 17:17

Фото: Lepas Global

Бензин, гибрид или электричество

Одна из особенностей LEPAS – возможность выпускать одну модель с разными типами силовых установок. В основе кроссоверов лежит платформа LEX, над которой работают более 1200 специалистов. Она позволяет создавать бензиновые, гибридные и полностью электрические версии, адаптируя модельный ряд под разные рынки и предпочтения покупателей.

Для электрифицированных версий LEPAS развивает два направления – подключаемые гибриды Super Hybrid и полностью электрические Super EV. Возможности Super Hybrid уже показывает флагманский L8. Для гибридной версии заявлены более 1300 км совокупного запаса хода и расход 4,2 л на 100 км при разряженной батарее. Термический КПД гибридного двигателя превышает 44,5%.

Для электромобилей предусмотрена архитектура 400/800 В. Среди ориентиров Super EV – пополнение запаса хода на 500 км за восемь минут зарядки. Совместимость зарядных систем проверяли более чем в 100 городах 27 стран на пяти континентах – с разными электросетями, напряжением и типами розеток.

Lepas L4, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 17:17

Фото: Lepas Global

Паркуется сама и обновляется по воздуху

Электроника LEPAS рассчитана не только на набор функций при покупке автомобиля, но и на их дальнейшее развитие. Система поддерживает удаленную диагностику 24/7 и обновление программного обеспечения по воздуху.

В набор водительских ассистентов входят адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, автоматическая и дистанционная парковка. В дальнейшем появятся парковка по памяти и более сложные автоматизированные сценарии. Система автоматической парковки способна искать подходящее место в пределах 12 метров и выполнять маневр примерно за 45 секунд.

салон нового китайского автомобиля Lepas, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 17:17

Фото: Lepas Global

При этом часть технологий LEPAS ориентирована на повседневный комфорт. У L8, например, предусмотрены многочисленные места для хранения, климатическая система с быстрым охлаждением и прогревом салона, а также подвеска CDC с электронным управлением амортизаторами.

Удар днищем, вода и переворот

В LEPAS безопасность рассматривают комплексно – от конструкции кузова до электронных ассистентов. А в гибридных и электрических версиях отдельное внимание уделяется защите компонентов силовой установки. Как это работает на практике, производитель показал на примере гибридного L8.

В конструкции кузова L8 75% приходится на высокопрочную сталь и алюминий, а в 28 критических зонах используется горячеформованная сталь прочностью 1500 МПа. Кроссовер успешно прошел серию публичных испытаний: удар днищем о препятствие, прохождение глубокой воды и переворот. Заявленная глубина преодолеваемого брода превышает 600 мм.

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 17:17

Фото: Lepas Global

Более 20 стран, теперь Казахстан

За первый год LEPAS появился более чем в 20 странах, а международная сеть марки выросла до 500 с лишним шоурумов. Теперь на очереди Казахстан.

Официальным дистрибьютором LEPAS на нашем рынке выступит Orbis Auto. Какие именно версии получат казахстанские покупатели: бензиновые, гибридные или электрические, компания раскроет ближе к старту продаж. Тогда же станут известны комплектации, окончательные характеристики и, пожалуй, самое интересное – цены.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
Новый автомобиль Lepas
14:42, 04 мая 2026
Новый бренд LEPAS выходит на рынок Казахстана вместе с Orbis Auto
Автомобиль EX5
10:01, 25 ноября 2025
Новые автомобили марки Geely Galaxy появились в Казахстане
Lepas L8
17:17, Сегодня
1300 км запаса хода и тест с переворотом: чем удивляет новый LEPAS
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тамара Ульжабаева на Азиаде-2026
17:24, Сегодня
Скалолазки Казахстана не смогли выйти в финал соревнований на Азиаде-2026
Джейк Масси в матче со СКА
17:09, Сегодня
Канадский защитник "Барыса" Масси на втором месте в рейтинге игроков КХЛ
Милан Шкриниар подвёл итоги матча Словакии с Казахстаном в Лиге наций
16:57, Сегодня
Милан Шкриньяр подвёл итоги матча Словакия - Казахстан в Лиге наций УЕФА
Казахстан проиграл три полуфинала за один день в боксе на Азиатских играх - видео
16:41, Сегодня
Почему Казахстан за один день лишился сразу трёх финалистов в боксе на Азиаде - видео
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: