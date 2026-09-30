1300 км запаса хода и тест с переворотом: чем удивляет новый LEPAS

Казахстанский авторынок скоро пополнится новым именем. LEPAS, бренд Chery Group, выводит сразу три кроссовера: L4, L6 и L8 – с акцентом на технологии, дизайн и комфорт. От компактного L4 до флагманского L8 – посмотрим, что LEPAS предложит казахстанским покупателям, рассказывает Zakon.kz.

Три кроссовера разных форматов

Линейку открывает компактный L4 длиной 4420 мм, ориентированный прежде всего на городскую эксплуатацию. L6 немного крупнее – 4554 мм – и занимает среднюю позицию в семействе с акцентом на пространство, технологии и комфорт. При этом колесная база у двух моделей одинаковая – 2700 мм.

Флагманский L8 заметно больше: 4688 мм в длину и 2800 мм между осями. Здесь акцент смещен в сторону пространства и комфорта: L8 представляет собой пятиместный кроссовер, а запас пространства для ног задних пассажиров достигает 970 мм.

Фото: Lepas Global

Бензин, гибрид или электричество

Одна из особенностей LEPAS – возможность выпускать одну модель с разными типами силовых установок. В основе кроссоверов лежит платформа LEX, над которой работают более 1200 специалистов. Она позволяет создавать бензиновые, гибридные и полностью электрические версии, адаптируя модельный ряд под разные рынки и предпочтения покупателей.

Для электрифицированных версий LEPAS развивает два направления – подключаемые гибриды Super Hybrid и полностью электрические Super EV. Возможности Super Hybrid уже показывает флагманский L8. Для гибридной версии заявлены более 1300 км совокупного запаса хода и расход 4,2 л на 100 км при разряженной батарее. Термический КПД гибридного двигателя превышает 44,5%.

Для электромобилей предусмотрена архитектура 400/800 В. Среди ориентиров Super EV – пополнение запаса хода на 500 км за восемь минут зарядки. Совместимость зарядных систем проверяли более чем в 100 городах 27 стран на пяти континентах – с разными электросетями, напряжением и типами розеток.

Фото: Lepas Global

Паркуется сама и обновляется по воздуху

Электроника LEPAS рассчитана не только на набор функций при покупке автомобиля, но и на их дальнейшее развитие. Система поддерживает удаленную диагностику 24/7 и обновление программного обеспечения по воздуху.

В набор водительских ассистентов входят адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, автоматическая и дистанционная парковка. В дальнейшем появятся парковка по памяти и более сложные автоматизированные сценарии. Система автоматической парковки способна искать подходящее место в пределах 12 метров и выполнять маневр примерно за 45 секунд.

Фото: Lepas Global

При этом часть технологий LEPAS ориентирована на повседневный комфорт. У L8, например, предусмотрены многочисленные места для хранения, климатическая система с быстрым охлаждением и прогревом салона, а также подвеска CDC с электронным управлением амортизаторами.

Удар днищем, вода и переворот

В LEPAS безопасность рассматривают комплексно – от конструкции кузова до электронных ассистентов. А в гибридных и электрических версиях отдельное внимание уделяется защите компонентов силовой установки. Как это работает на практике, производитель показал на примере гибридного L8.

В конструкции кузова L8 75% приходится на высокопрочную сталь и алюминий, а в 28 критических зонах используется горячеформованная сталь прочностью 1500 МПа. Кроссовер успешно прошел серию публичных испытаний: удар днищем о препятствие, прохождение глубокой воды и переворот. Заявленная глубина преодолеваемого брода превышает 600 мм.

Фото: Lepas Global

Более 20 стран, теперь Казахстан

За первый год LEPAS появился более чем в 20 странах, а международная сеть марки выросла до 500 с лишним шоурумов. Теперь на очереди Казахстан.

Официальным дистрибьютором LEPAS на нашем рынке выступит Orbis Auto. Какие именно версии получат казахстанские покупатели: бензиновые, гибридные или электрические, компания раскроет ближе к старту продаж. Тогда же станут известны комплектации, окончательные характеристики и, пожалуй, самое интересное – цены.

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