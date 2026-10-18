Играй в PlayStation и лети в Майами: стартовал Red Bull Wings Cup по EA SPORTS FC™ 27

Red Bull Wings Cup – это новый турнир по EA SPORTS FC™ 27, который дает обычным игрокам возможность побороться за шанс представить свою страну на мировой арене.

Турнир пройдет почти в 80 странах, включая Казахстан при партнерстве с EA SPORTS и PlayStation. Red Bull Wings Cup приглашает игроков любого уровня – участвовать можно как из дома, так и на территории университетских кампусов.

Фото: Red Bull

Только лучшие игроки получат место в Национальном финале и шанс представить Казахстан на мировом финале Red Bull Wings Cup, который состоится на стадионе Inter Miami Nu Stadium в Майами, США, в начале 2027 года.

Уникальный мировой финал объединит соревновательный гейминг и реальные футбольные события: финалисты поборются за звание первого в истории чемпиона Red Bull Wings Cup.

Фото: Red Bull

Путь к финалу начинается с регистрации в одной из двух лиг:

Университетская Лига – для студентов, обучающихся в настоящее время в университетах. Участники будут соревноваться на консолях PlayStation® 5 в университетских квалификациях с другими студентами со всей страны.

– для студентов, обучающихся в настоящее время в университетах. Участники будут соревноваться на консолях PlayStation® 5 в университетских квалификациях с другими студентами со всей страны. Открытая Лига – игроки смогут войти в PlayStation Tournaments со своих консолей PlayStation 5 и принять участие в онлайн-соревновании, используя собственный состав команды в EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Team.

Red Bull Wings Cup открыт для всех лиц в возрасте от 18 лет и старше, являющихся действующими резидентами Казахстана.

Лучшие игроки из Открытой и Университетских лиг пройдут в соответствующие Национальные финалы. Победители Национальных финалов получат право представить свою страну на мировом финале в Майами.

Фото: Red Bull

Помимо турнира, по всему миру будет выпущена лимитированная серия банок Red Bull Wings Cup. Каждая банка позволит соответствующим требованиям участникам получить внутриигровые награды в EA SPORTS FC™ 27, а также принять участие в розыгрыше поездки на просмотр мирового финала в Майами. Это даст игрокам еще больше возможностей стать частью Red Bull Wings Cup – независимо от того, где они играют.

Red Bull Wings Cup проводится в партнерстве с EA SPORTS и PlayStation® Tournaments.

Регистрация уже открыта по ссылке.

Партнерский материал