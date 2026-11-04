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Пресс-релизы

Арман Кырыкбаев обсудил с молодежью Послание президента и приоритеты молодежной политики

обсуждение послания, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 16:51 Фото: Министерство культуры и информации
В Астане состоялась встреча министра культуры и информации Армана Кырыкбаева с молодежью и представителями креативных индустрий. Основной темой обсуждения стали Послание главы государства и ключевые инициативы Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Министерства культуры и информации РК, встреча объединила молодых предпринимателей, дизайнеров, музыкантов, режиссеров, продюсеров, блогеров, журналистов, ученых, исследователей и спортсменов, а также лауреатов Государственной молодежной премии "Дарын", обладателей гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары", лидеров молодежных организаций, волонтерского движения и представителей студенческого сообщества.

В ходе встречи министр остановился на основных положениях Послания и обозначил приоритетные направления государственной молодежной политики.

обсуждение послания, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 16:51

Фото: Министерство культуры и информации

В центре обсуждения были поддержка талантливой молодежи, развитие образования и профессиональных компетенций, цифровизация, искусственный интеллект и креативные индустрии. Эти направления занимают важное место в повестке государственной политики и получили отражение в Послании главы государства.

"Послание главы государства – важный стратегический документ, определяющий дальнейший вектор развития страны и новые возможности. Глава государства поставил задачу оставить будущим поколениям государство с мощной экономикой и развитыми технологиями. Это определяет не только возможности, создаваемые для молодежи, но и ее ответственность перед будущим страны", – отметил Арман Кырыкбаев.

Отдельное внимание министр уделил формированию образованного, интеллектуально развитого поколения и развитию культуры чтения. В этом контексте он отметил инициативу главы государства по формированию читающей нации. С 1 сентября 2026 года в рамках этой работы реализуется республиканский марафон "Читающая нация".

Говоря о мерах государственной поддержки, министр отметил возможности для реализации молодежных инициатив и профессионального развития. В частности, в рамках гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" ежегодно 30 молодым людям предоставляется финансовая поддержка в размере 3 млн тенге каждому.

Значительная часть встречи была посвящена новым экономическим возможностям для молодого поколения. Министр подчеркнул, что цифровые технологии и искусственный интеллект становятся важными инструментами развития практически всех отраслей экономики, включая культуру и информационную сферу.

Особое внимание было уделено развитию креативной экономики. Сегодня во всех 20 регионах страны работают креативные хабы, создающие условия для раскрытия потенциала молодых талантов, запуска собственных проектов и продвижения отечественных продуктов.

В ходе обсуждения также затронули инициативу объявления 2027 года Годом всенародного строительства. В этом контексте речь шла о модернизации социальной инфраструктуры, строительстве новых объектов и создании современных пространств для молодежи. Участники отметили, что развитие такой инфраструктуры будет способствовать расширению возможностей для общения, самореализации и содержательного досуга молодых людей.

Кроме того, участники обсудили развитие национальной культуры, поддержку отечественных авторов, укрепление общественных ценностей и формирование новой общественной этики. В этом контексте были затронуты принципы "Адал азамат", "Закон и порядок" и "Таза Қазақстан", направленные на утверждение культуры ответственности, честности, уважения к закону и бережного отношения к окружающей среде.

Подчеркивая роль молодежи в общественных преобразованиях, министр отметил, что современные знания и технологические навыки должны сочетаться с национальными ценностями, ответственностью и активной жизненной позицией. Молодое поколение – это не только будущие специалисты и руководители, но и сила, способная уже сегодня влиять на развитие страны.

Молодые участники выразили поддержку инициативам главы государства и подчеркнули готовность активно участвовать в их реализации, вносить собственный вклад в развитие страны и продвижение позитивных общественных изменений.

Встреча продолжилась в формате открытого диалога. Молодые люди смогли задать министру интересующие вопросы, поделиться собственными инициативами и обсудить перспективы участия молодежи в реализации приоритетных задач развития страны.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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