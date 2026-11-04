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Общество

От реформ до защиты прав граждан: эксперт обозначил пять приоритетов реализации Послания президента

заведующий кафедрой политологии и социально-философских дисциплин Казахского национального педагогического университета имени Абая Жомарт Симтиков, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 12:51 Фото: РСК Алматы
На площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы состоялись экспертные обсуждения Послания Касым-Жомарта Токаева.

В центре внимания участников механизмы реализации обозначенных в документе задач, роль политических институтов и гражданского общества, обновление законодательства, экономическое развитие и укрепление правовой культуры.

В обсуждении принял участие доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и социально-философских дисциплин Казахского национального педагогического университета имени Абая Жомарт Симтиков .

В своем выступлении эксперт подчеркнул, что реализация поручений главы государства не может быть исключительно задачей государственных органов. Для достижения поставленных целей необходима активная вовлеченность политических институтов, гражданского общества, бизнеса и каждого гражданина.

Реализация задач, обозначенных в Послании, зависит не только от работы государственных органов, но и от активного участия политических институтов, гражданского общества, представителей бизнеса и каждого гражданина. Жомарт Симтиков

Особое внимание профессор уделил пяти ключевым направлениям, которые, по его мнению, имеют принципиальное значение для практического воплощения инициатив, обозначенных в Послании.

Первое – взаимодействие политических институтов и гражданского общества. По словам эксперта, Парламент должен обеспечивать законодательную основу реформ и контролировать качество принимаемых законов, Правительство – переводить экономические и социальные инициативы в конкретные программы и проекты, а местные представительные и исполнительные органы – отвечать за их реализацию на региональном уровне.

При этом важную роль должны играть неправительственные организации, общественные советы, экспертное сообщество и средства массовой информации. Их участие в общественном контроле, оценке государственных решений и выработке предложений способствует повышению открытости и подотчетности государственных институтов.

Второе направление – обновление Гражданского кодекса и совершенствование правового регулирования. Эксперт обратил внимание на то, что развитие цифровой экономики, электронной торговли, онлайн-услуг, цифровых активов и платформенного бизнеса требует адаптации гражданского законодательства к новым общественным и экономическим отношениям.

В частности, необходимо совершенствовать механизмы защиты права собственности, договорных обязательств, интересов потребителей и законных прав предпринимателей. Также важно обеспечить правовую определенность электронных сделок и урегулировать вопросы ответственности в цифровой среде.

Третьим приоритетом Жомарт Симтиков назвал влияние экономических реформ на качество жизни населения. По его мнению, результаты экономической политики следует оценивать не только по макроэкономическим показателям, но и по реальным изменениям в повседневной жизни граждан.

Главным показателем экономических реформ должен быть не только рост валового внутреннего продукта, но и улучшение качества жизни населения, стабильная занятость и расширение социальных возможностей. Жомарт Симтиков

Он отметил, что развитие производства, поддержка предпринимательства, привлечение инвестиций и внедрение новых технологий должны способствовать созданию рабочих мест, росту доходов населения и сокращению различий в развитии регионов. При этом особого внимания требуют вопросы трудоустройства молодежи и поддержки социально уязвимых категорий граждан.

Четвертое направление – разъяснение инициатив Послания среди молодежи. Эксперт считает, что молодым людям важно не просто получать официальную информацию о государственных инициативах, но и понимать, как они связаны с возможностями получения образования, профессионального развития, трудоустройства и предпринимательства.

Для этого необходимо активнее использовать площадки вузов, организовывать открытые дискуссии, экспертные встречи, молодежные форумы и тематические конференции. Не менее значимую роль играют социальные сети, короткие видеоматериалы и доступные аналитические публикации.

Молодежь должна воспринимать себя не сторонним наблюдателем, а активным участником общественных преобразований. Важно создавать условия, при которых молодые люди смогут не только знакомиться с государственными инициативами, но и предлагать собственные решения, участвовать в общественных проектах и обсуждении значимых вопросов. Жомарт Симтиков

Пятым приоритетом профессор обозначил укрепление верховенства закона и защиту прав граждан. В числе ключевых задач он выделил обеспечение независимости судебной системы, повышение открытости и ответственности правоохранительных органов, расширение доступности юридической помощи и правосудия, а также повышение правовой грамотности населения.

По словам эксперта, эффективность правового государства определяется не количеством принятых законодательных актов, а тем, насколько реально защищены права граждан, исполняются судебные решения и обеспечивается ответственность государственных органов перед законом.

Подводя итоги, Жомарт Симтиков подчеркнул, что все обозначенные направления взаимосвязаны и требуют согласованных действий государства и общества.

Реформы должны оцениваться не количеством принятых решений, а теми конкретными положительными изменениями, которые они приносят в жизнь граждан. Поэтому доверие между государством и обществом, взаимная ответственность и объединение усилий ради общих целей имеют решающее значение. Жомарт Симтиков

Таким образом, практическая реализация задач Послания предполагает комплексный подход: от совершенствования законодательства и развития экономики до вовлечения гражданского общества и формирования правовой культуры. Именно согласованность действий государственных институтов и общества во многом определяет достижение поставленных целей.

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Айсулу Омарова
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