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Руководителям местной полицейской службы ДП Шымкента дали длительные сроки за коррупцию

Командирам полка патрульной полиции Шымкента вынесли приговор за коррупцию Фото: Zakon.kz
Руководители местной полицейской службы департамента полиции города Шымкент получили по семь лет лишения свободы за системную коррупцию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 24 июля, межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор служащим полка патрульной полиции Местной полицейской службы – командирам 4-й роты Алимханову и 8-й роты Мырзалиеву.


"Алимханов и Мырзалиев приговорены к семи годам лишения свободы и пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу", – уточнили в ведомстве.

Полицейских уличили в коррупции сотрудники департамента Антикоррупционной службы и управления собственной безопасности ДП Шымкента. Их обвиняли в неоднократном получении взяток от подчиненных в размере от 5 до 10 тысяч тенге. Так рядовые сотрудники полиции платили командирам за покровительство по службе.

В Антикоре добавили, что осужденный Алимханов через своих подчиненных также получил незаконное вознаграждение от жительницы Шымкента. За непривлечение к административной ответственности женщина заплатила ему 130 тысяч тенге.

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