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Медведь напал на человека в зоне отдыха СКО

Напал на человека в зоне отдыха СКО Фото: pxhere
Бурый медведь напал на сотрудника в частном зоопарке на территории зоны отдыха "Абакшино", сообщает Zakon.kz.

Информация о происшествии поступила в отдел полиции Кызылжарского района СКО 30 июня, передает пресс-служба ДП региона.

Пострадавшему оказала первую помощь бригада скорой помощи, затем его госпитализировали.

Животное нанесло кусаные раны 43-летнему мужчине, 6 июня принятому на работу в зону отдыха для уборки территории и кормления животных.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение". Пресс-служба ДП СКО

В конце июня стало известно, что житель Атырау натравил собаку на прохожих.

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