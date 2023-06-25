Житель Атырау натравил собаку на прохожих. Зоозащитники бьют тревогу

В Атырау местный житель натравил на прохожих бойцовского пса. На вызов приехали полицейские, который теперь к ответственности просят привлечь зоозащитники за жестокое обращение с животным, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 24 июня на пульт "102" поступило сообщение от жительницы микрорайона Авангард-2 Атырау. Звонившая сообщила, что не смогла войти в подъезд дома, потому что на нее и ее попутчика натравил собаку пьяный местный житель. Пес оказался бойцовским, породы страффорд, пишет Мой город со ссылкой на департамент полиции Атырауской области.

Собака, по сообщению пресс-службы ДП Атырауской области, укусила 31-летнего мужчину, который пытался войти в подъезд с обратившейся женщиной.

"Позже владелец собаки натравил собаку на полицейских, чтобы скрыться с места происшествия. Совместно с сотрудниками автопатрулирования, прибывшими на помощь патрульному посту, в соответствии со статьей 61 ч.6 Закона РК "О правоохранительных органах", с применением специальных средств была обезврежена собака". Пресс-служба ДП Атырауской области

Тем временем зоозащитники распространяют видео, на котором собака породы стаффорд на поводке у мужчины, но животное дубинкой бьет мужчина в форме сотрудника полиции. Волонтеры просят правоохранительные органы разобраться в случившемся.





Ранее в Атырау волонтеры спасли собаку, которую нашли с торчащей из бедра арматурой. В полиции тогда заявили, что животное само упало на металлический прут. Ветеринарам удалось вылечить собаку.