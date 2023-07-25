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Законодательство РК

26 тонн российской пшеницы под видом казахстанской вывезли в страны ЦА

АФМ выявило схему нелегального ввоза российской пшеницы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Схема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена Департаментом АФМ по Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства за 25 июля 2023 года, установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге, подтверждающих их казахстанское происхождение.

По данным АФМ, он уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге.

"Досудебное расследование завершено. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".Пресс-служба АФМ РК

Согласно данным ведомства, только за последние полтора года в Павлодарской области к уголовной ответственности было привлечено 5 лиц, выписавших фиктивные счета-фактуры на сумму свыше 5,4 млрд тенге.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В АФМ 24 июля сообщили, что в Алматы хотели сбыть более 20 тысяч фальшивых долларов: в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения "в виде содержания под стражей".

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