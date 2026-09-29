130 тысяч тонн зерна и 11,2 млрд тенге: АФМ раскрыло масштабную "серую" схему экспорта
По данным следствия, озвученным 29 сентября 2026 года, через Казахстан было экспортировано около 130 тысяч тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки направлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
Для реализации схемы заранее регистрировали коммерческие компании на номинальных руководителей. Затем между этими компаниями и казахстанскими крестьянскими хозяйствами заключались фиктивные договоры на покупку зерна.
Это позволяло оформлять импортное зерно как казахстанское и получать льготный тариф на его перевозку.
"В схеме фигурировали ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.Пресс-служба АФМ РК
Так, по данным АФМ, из-за неуплаты транзитного тарифа компании "КТЖ – Грузовые перевозки" был причинен ущерб более чем на 1 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые выводили деньги со счетов подконтрольных компаний на счета аффилированных организаций. Таким образом они, как сообщает ведомство, пытались избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами.
В результате государству был причинен ущерб на сумму 1,2 млрд тенге.
По делу пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено, участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.
В АФМ уточнили, что другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.
Немного ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов заявил, что уборка урожая зерновых завершается в Казахстане.