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События

130 тысяч тонн зерна и 11,2 млрд тенге: АФМ раскрыло масштабную "серую" схему экспорта

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 11:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области пресек схему по ввозу зерна в Казахстан с последующим экспортом под видом продукции казахстанского происхождения, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, озвученным 29 сентября 2026 года, через Казахстан было экспортировано около 130 тысяч тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки направлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

Для реализации схемы заранее регистрировали коммерческие компании на номинальных руководителей. Затем между этими компаниями и казахстанскими крестьянскими хозяйствами заключались фиктивные договоры на покупку зерна.

Это позволяло оформлять импортное зерно как казахстанское и получать льготный тариф на его перевозку.

"В схеме фигурировали ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.Пресс-служба АФМ РК

Так, по данным АФМ, из-за неуплаты транзитного тарифа компании "КТЖ – Грузовые перевозки" был причинен ущерб более чем на 1 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемые выводили деньги со счетов подконтрольных компаний на счета аффилированных организаций. Таким образом они, как сообщает ведомство, пытались избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами.

В результате государству был причинен ущерб на сумму 1,2 млрд тенге.

По делу пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено, участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.

В АФМ уточнили, что другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.

Немного ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов заявил, что уборка урожая зерновых завершается в Казахстане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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