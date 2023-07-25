Жительница Карагандинской области обвинила врачей в смерти трехлетнего сына

Жительница поселка Южный Абайского района обвиняет врачей в том, что они не смогли спасти ее сына. Ребенку стало плохо 12 июля, мальчик умер через два дня, сообщает Zakon.kz.

Женщина уточнила, что 12 июля они выезжали к реке. По ее словам, когда они приехали домой – у ребенка поднялась температура.

"Мы ее сбили. На следующий день снова была высокая температура. Вызвала медсестру, она поставила жаропонижающий укол и ушла. У малыша началась рвота, вечером он стал жаловаться на то, что ножки болят. Мы стали звонить в скорую поселка Топар. Нам сказали, что не приедут, нас не обслуживают", – рассказывает женщина.

По словам матери ребенка, мальчик всю ночь не спал. В 9 утра 14 июля женщина с сыном выехала в Топар.

"Дежурный врач видел, что ребенок мучается, но не подошел. Спустился хирург, сделал рентген ноги и сказал, что там нет ничего. Мы уехали к маме домой. Но вечером он так и жаловался на то, что ножки болят. Мы выехали снова в больницу Топара. Там вызвали реаниматолога, она поставила укол и отправила в инфекционное отделение. Только туда зашли, я сняла носочки с Алана, а пяточки у него все синие. Нас решили отправить в город. Фельдшер приехал, а я стала говорить, что он не доедет", – продолжает она.

Как отмечено в публикации Ekaraganda.kz, Женщина положила сына на коленки и у него начали закатываться глаза.

"Я попросила развернуть машину и везти его в реанимацию. В реанимации он еще говорил "мама, мама". И потом он умер. Мне сказали, что сделали все, что могли. Получается, пять раз я обращалась в медучреждения, один раз скорую вызывала, сама приезжала и моему ребенку даже градусник не дали, живот не потрогали. Реаниматолог видела, что были судороги и отправила в город! Я написала заявления в прокуратуру и полицию, надеюсь, врачей, проявивших такую халатность, накажут", – заключила мама.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что по данному факту будет проводиться проверка.

"Предварительно установлено, что при обращении родителей ребенка за медицинской помощью, неоднократно была предложена госпитализация в центральную районную больницу и областной инфекционный стационар, однако родители от лечения в условиях указанных больниц отказались. Результаты полного разбора будут представлены дополнительно". Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

Однако мама мальчика говорит, что отказ от госпитализации не подписывала.

В Департаменте полиции области также заявили, что данный факт зарегистрирован.

"Предварительная причина смерти: двусторонняя пневмония. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам будет дан дополнительный ответ", – заключили стражи порядка.

22 июля 2023 года сообщалось, что в Талдыкоргане подростка на скутере сбила машина. Подросток с различными травмами был госпитализирован.