Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жительница Карагандинской области обвинила врачей в смерти трехлетнего сына

Жительница Карагандинской области обвинила врачей в смерти трехлетнего сына Фото: pixabay
Жительница поселка Южный Абайского района обвиняет врачей в том, что они не смогли спасти ее сына. Ребенку стало плохо 12 июля, мальчик умер через два дня, сообщает Zakon.kz.

Женщина уточнила, что 12 июля они выезжали к реке. По ее словам, когда они приехали домой – у ребенка поднялась температура.

"Мы ее сбили. На следующий день снова была высокая температура. Вызвала медсестру, она поставила жаропонижающий укол и ушла. У малыша началась рвота, вечером он стал жаловаться на то, что ножки болят. Мы стали звонить в скорую поселка Топар. Нам сказали, что не приедут, нас не обслуживают", – рассказывает женщина.

По словам матери ребенка, мальчик всю ночь не спал. В 9 утра 14 июля женщина с сыном выехала в Топар.

"Дежурный врач видел, что ребенок мучается, но не подошел. Спустился хирург, сделал рентген ноги и сказал, что там нет ничего. Мы уехали к маме домой. Но вечером он так и жаловался на то, что ножки болят. Мы выехали снова в больницу Топара. Там вызвали реаниматолога, она поставила укол и отправила в инфекционное отделение. Только туда зашли, я сняла носочки с Алана, а пяточки у него все синие. Нас решили отправить в город. Фельдшер приехал, а я стала говорить, что он не доедет", – продолжает она.

Как отмечено в публикации Ekaraganda.kz, Женщина положила сына на коленки и у него начали закатываться глаза.

"Я попросила развернуть машину и везти его в реанимацию. В реанимации он еще говорил "мама, мама". И потом он умер. Мне сказали, что сделали все, что могли. Получается, пять раз я обращалась в медучреждения, один раз скорую вызывала, сама приезжала и моему ребенку даже градусник не дали, живот не потрогали. Реаниматолог видела, что были судороги и отправила в город! Я написала заявления в прокуратуру и полицию, надеюсь, врачей, проявивших такую халатность, накажут", – заключила мама.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что по данному факту будет проводиться проверка.

"Предварительно установлено, что при обращении родителей ребенка за медицинской помощью, неоднократно была предложена госпитализация в центральную районную больницу и областной инфекционный стационар, однако родители от лечения в условиях указанных больниц отказались. Результаты полного разбора будут представлены дополнительно".Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

Однако мама мальчика говорит, что отказ от госпитализации не подписывала.

В Департаменте полиции области также заявили, что данный факт зарегистрирован.

"Предварительная причина смерти: двусторонняя пневмония. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам будет дан дополнительный ответ", – заключили стражи порядка.

22 июля 2023 года сообщалось, что в Талдыкоргане подростка на скутере сбила машина. Подросток с различными травмами был госпитализирован.

Читайте также

26 тонн российской пшеницы под видом казахстанской вывезли в страны ЦА

Главу управления охраны окружающей среды Астаны судят по обвинению в коррупции

Пожар около Степногорска локализован

Анастасия Московчук
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком
Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления