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Двухлетняя девочка погибла после падения в уличный туалет в Уральске

гибель девочки Фото: polisia.kz
В Уральске двухлетняя девочка погибла после падения в уличный туалет, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 21 июля в поселке Деркул. В полиции рассказали, что девочка играла во дворе дома, а потом провалилась в яму.

"Дети, которые видели это, сразу же сообщили родителям. Несмотря на то, что на место происшествия прибыла скорая помощь, ребенок скончался. Девочка осталась без присмотра взрослых", – говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован как несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области трехлетний ребенок скончался, упав в септик на станции Тонкерис Шортандинского района.

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