Двухлетняя девочка погибла после падения в уличный туалет в Уральске

В Уральске двухлетняя девочка погибла после падения в уличный туалет, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 21 июля в поселке Деркул. В полиции рассказали, что девочка играла во дворе дома, а потом провалилась в яму.

"Дети, которые видели это, сразу же сообщили родителям. Несмотря на то, что на место происшествия прибыла скорая помощь, ребенок скончался. Девочка осталась без присмотра взрослых", – говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован как несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области трехлетний ребенок скончался, упав в септик на станции Тонкерис Шортандинского района.