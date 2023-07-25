Житель Актобе при ограблении разбил пивной бокал о голову девушки-бармена

Инцидент произошел в баре на улице Жанкожа батыра в Актобе. 38-летний актюбинец пил там спиртное, когда увидел, что в помещении никого, кроме него и бармена нет, решил ее ограбить, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон", сначала мужчина вылил из бокала пиво на голову девушки, а после поволок ее к барной стойке и потребовал достать деньги из кассы.

"Перепуганная бармен вытащила свои деньги из кармана и наличку из кассы, пьяный клиент на этом не остановился, он разбил о ее голову стеклянный пивной бокал. Дальше он подобрал один из осколков, нанес еще один удар по голове девушке и продолжил бить ее ногами. После всего этого с деньгами убежал из бара", – говорится в сообщении.

Грабителя задержали.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Отметим, что в мае ранее судимый мужчина избил и ограбил 17-летнего подростка в Талдыкоргане.