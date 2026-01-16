Пенсионерка из Актобе два месяца выживала без пенсии после ограбления

В Актобе одинокая бабушка два месяца выживала без пенсии в холодной землянке. 75-летнюю Татьяну Гнатюк ограбили, а обращаться в полицию она отказалась. Соседи говорят, старушка ведет отшельнический образ жизни и никого к себе не подпускает, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, в дом пенсионерки ворвался мужчина и забрал кошелек с деньгами и документами. Без удостоверения бабушка не смогла получать пенсию и осталась без средств к существованию. Через два месяца с помощью волонтеров документы удалось восстановить. При этом принимать помощь Татьяна Андреевна соглашается не от всех – может прогнать и закрыть дверь. Именно поэтому социальные службы до сих пор не смогли оценить условия, в которых она живет.

"Мы неоднократно посещали ее, предлагали помощь социального работника. Татьяна Андреевна категорически отказывается от нашей услуги. Предлагали также услуги дома престарелых и инвалидов, но от этой услуги она тоже отказывается". Директор центра социальной помощи г. Актобе Назия Шаяхметова

Отмечается, что единственные люди, которые регулярно навещают пенсионерку – это волонтеры. Они опасаются, что пожилая женщина может вновь стать жертвой преступления или просто не пережить очередные холода. Сама же баба Таня продолжает жить в своем старом доме, надеясь лишь на себя и на редкую помощь неравнодушных.

