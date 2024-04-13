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Смертельная авария с участием двух мопедов и джипа произошла в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 20:30 Фото: Zakon.kz
Авария между двумя мопедами и автомобилем марки Lexus GX 460 произошла в Алматы на пересечении улиц Толе-би и Шарипова, сообщает Zakon.kz.

Lexus и мопед красного цвета двигались по улице Шарипова в северном направлении.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 20:30

Фото: Zakon.kz

В момент, когда они проезжали перекресток с улицей Толе-би, на красный сигнал светофора в западном направлении на высокой скорости ехал другой мопед.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 20:30

Фото: Zakon.kz

На полном ходу он влетел в красный мопед, затем подлетел и ударился о Lexus.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 20:30

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что мопед буквально развалился на части. Его переднее колесо оторвало и припечатало к колесу джипа.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 20:30

Фото: Zakon.kz

Предполагается, что 21-летний мопедист был без шлема, так как шлем на месте не нашли. Водитель при падении получил тяжелую травму головы и погиб на месте до приезда медиков.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 20:30

Фото: Zakon.kz

Водитель красного мопеда серьезных травм не получил, хоть он кубарем и прокатился по асфальту после того, как его и выбило с сиденья.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 20:30

Фото: Zakon.kz

В данное время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, криминалист и дознаватель. Они выясняют все обстоятельства аварии.

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