Смертельная авария с участием двух мопедов и джипа произошла в Алматы
Lexus и мопед красного цвета двигались по улице Шарипова в северном направлении.
Фото: Zakon.kz
В момент, когда они проезжали перекресток с улицей Толе-би, на красный сигнал светофора в западном направлении на высокой скорости ехал другой мопед.
Фото: Zakon.kz
На полном ходу он влетел в красный мопед, затем подлетел и ударился о Lexus.
Фото: Zakon.kz
Удар был такой силы, что мопед буквально развалился на части. Его переднее колесо оторвало и припечатало к колесу джипа.
Фото: Zakon.kz
Предполагается, что 21-летний мопедист был без шлема, так как шлем на месте не нашли. Водитель при падении получил тяжелую травму головы и погиб на месте до приезда медиков.
Фото: Zakon.kz
Водитель красного мопеда серьезных травм не получил, хоть он кубарем и прокатился по асфальту после того, как его и выбило с сиденья.
Фото: Zakon.kz
В данное время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, криминалист и дознаватель. Они выясняют все обстоятельства аварии.